Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç, Tozaklı köyü yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Pınarhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.