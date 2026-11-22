Kırklareli Pınarhisar'da iki araç çarpıştı, 6 yaralı hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde Tozaklı köyü yakınlarında otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, kazada sürücüler ve araçlardaki 4 kişi olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Pınarhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç, Tozaklı köyü yakınlarında çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Pınarhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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