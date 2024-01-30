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Kırklareli ve Tekirdağ'da Kar Yağışı Etkili - Son Dakika
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Kırklareli ve Tekirdağ'da Kar Yağışı Etkili

Kırklareli'nin Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı, Vize, Pınarhisar ve Demirköy ilçelerinde dün başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı. Demirköy ilçesinin Mahyatepe ve Jandarma Kule mevkilerinde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu. Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımın aksamaması için bölgede çalışma yapıyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kar yağışının gün boyu etkili olması bekleniyor. Tekirdağ'ın Çorlu ilçe merkezi ile Malkara ve Şarköy'ün yüksek kesimlerinde de zaman zaman kar yağışı görülüyor.

Kırklareli ve Tekirdağ\'da Kar Yağışı Etkili
30.01.2024 - 09:05,
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Kırklareli ve Tekirdağ'da kar yağışı etkili oluyor.

Kırklareli'nin Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı, Vize, Pınarhisar ve Demirköy ilçelerinde dün başlayan yağış sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Demirköy ilçesinin Mahyatepe ve Jandarma Kule mevkilerinde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

Kar nedeniyle ulaşımın aksamaması için Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışma yaptı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü karın gün boyu etkili olması bekleniyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçe merkezi ile Malkara ve Şarköy'ün yüksek kesimlerinde zaman zaman kar yağışı etkili oluyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kırklareli ve Tekirdağ'da Kar Yağışı Etkili - Son Dakika
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