Kırklareli Vize'de Beton Mikseri Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Kırklareli Vize'de Beton Mikseri Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kırklareli Vize\'de Beton Mikseri Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir beton mikseri kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, Vize Devlet Hastanesine kaldırılırken, sürücünün cenazesi morga götürüldü.

12.06.2024 08:57
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Kırklareli'nin Vize ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Ü. idaresindeki 34 YN 4862 plakalı beton mikseri, Kıyıköy beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiği belirledi.

Yaralanan Yener Y. ambulansla Vize Devlet Hastanesine kaldırıldı. Fatih Ü'nün cenazesi de hastanene morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli Vize'de Beton Mikseri Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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