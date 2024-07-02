Kırkpınar Konserleri Başladı - Son Dakika
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Kırkpınar Konserleri Başladı

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında düzenlenen 'Kırkpınar Konserleri' başladı. Edirne Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen konserlerde Trackyaka Connection'z Grubu ve Edirne Belediyesi Kent Orkestrası sahne aldı. Konserler, Salih Zülüfoğlu, Edirne Belediye Bandosu, Betül Demir, Mehmet Erdem, Hüsnü Şenlendirici ve Bengü'nün performanslarıyla devam edecek. Ayrıca, Edirne'de jandarma ekipleri tarafından aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yapıldı.

02.07.2024 12:43
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663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında düzenlenen "Kırkpınar Konserleri" başladı.

Edirne Belediyesi ev sahipliğinde Sarayiçi'ndeki etkinlik alanında gerçekleştirilen konserlerin ilk gününde Trackyaka Connection'z Grubu ve Edirne Belediyesi Kent Orkestrası sahne aldı.

Konser alanını dolduran izleyiciler şarkılara alkışlarla eşlik etti.

Kırkpınar Konserleri kapsamında bu gece Salih Zülüfoğlu ve Edirne Belediye Bandosu sahne alacak. 3 Temmuz Çarşamba Betül Demir, 4 Temmuz Perşembe Mehmet Erdem, 5 Temmuz Cuma Hüsnü Şenlendirici'nin sahne alacağı konser serisi 6 Temmuz Cumartesi günü Bengü konseriyle sona erecek.

Hafta boyunca gerçekleştirilecek tüm konserler 21.00'de başlayacak.

Jandarma ekipleri KADES uygulamasını tanıtıyor

Edirne'de jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele eğitimlerini sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında ekipler, Uzunköprü ilçesine bağlı Hamitli köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıtan ekipler, uygulamanın amacı ve kullanımı hakkında bilgi verdi.

Ekipler, vatandaşlara broşür de dağıttı.

Kaynak: AA

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