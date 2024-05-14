Kırşehir'de 19 Mayıs kutlamaları başlıyor - Son Dakika
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Kırşehir'de 19 Mayıs kutlamaları başlıyor

Kırşehir\'de 19 Mayıs kutlamaları başlıyor

Kırşehir Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Program kapsamında konferans, sergi, bisiklet turu, pilav şenliği ve konserler yer alacak.

14.05.2024 10:17  Güncelleme: 10:33
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(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs Pazar günü saat 20.30'da Cacabey Meydanı'nda şarkıcı Elif Buse Doğan'ı vatandaşlarla buluşacak.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kırşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek program kapsamında 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 20.00'de Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde Ankara Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Mete Kaan Kaynar tarafından "Cumhuriyet Fikri ve Önemi: 19 Mayıs'tan Cumhuriyete" başlıklı konferans verilecek.

Program; 16 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 11.00'de Cacabey Meydanı'nda "engelSİZsiniz" temalı sergi ve 17 Mayıs 2024 Cuma günü 18.30'da Kırşehir Belediye binası önünden başlayarak, Kent Park, Askerlik Şubesi Kavşağı, Adliye İstikameti, Basın Anıtı ve Gazi Parkı kapsayan güzergahta düzenlenecek "Bisiklet Turu" ile devam edecek.

"Pilav Şenliği" de 18 Mayıs 2024 Cumartesi günü 13.00 ile 18.00 saatleri arasında Kır-Köy'de düzenlenecek. Şenlikte, "Rönesans Band" konseri, pilav dağıtımı, karaoke etkinliği ve çeşitli oyunlar yer alacak.

Bayram günü olan 19 Mayıs 2024 Pazar günü ise saat 09.00'da Gölhisar Atatürk Yolu Köprüsü-Kılıçlı Köprüsü güzergahında "Kurtuluş Yolu" yürüyüşü yapılacak. Program, saat 09.30'da Cacabey Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk sunumunun ardından saat 13.30'da Kadın Emek Pazarı'nın açılışı ile devam edecek.

Aynı gün akşam saat 20.00'de Valilik önünden kortej yürüyüşü yapılacak; ardından saat 20.30'da ise Cacabey Meydanı'nda "Grup Berceste" ve Elif Buse Doğan konser verecek.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına tüm vatandaşları davet etti.

Kaynak: ANKA

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