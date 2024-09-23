Kırşehir'de Ahilik Haftası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırşehir'de Ahilik Haftası Başladı

Kırşehir\'de Ahilik Haftası Başladı

Kırşehir'de düzenlenen etkinliklerle 37. Ahilik Haftası kutlanmaya başlandı.

23.09.2024 18:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KIRŞEHİR'de 23-29 Eylül tarihleri arasında kutlanacak olan Ahilik Haftası, Cacabey Meydanı'nda düzenlenen açılış programıyla başladı.

Kentte 37'ncisi düzenlenecek olan Ahilik Haftası kutlama etkinliklerinin açılış programına Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahamettin Öztürk ile birlikte oda başkanları, İl müdürleri, daire başkanları, esnaf ve vatandaşlar katıldı. Kırşehir oda başkanlarının çelenk sunumuyla başlayan etkinlikler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Ardından, Kırşehir Askerlik Şubesi önünden Cacabey Meydanı'na kadar Esnaf İş Kolları Mobil Araç Konvoyu ve Kortej Yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüş sonrası Ahi Evran-ı Veli Külliyesi ziyaret edilerek Ahilik duası yapıldı.

Etkinlikler kapsamında çeşitli gösteriler düzenlendi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ın katılımıyla açılış konuşması yapıldı. Bakan Yardımcısı Gürcan, "Bu yıl 37'ncisini kutladığımız Ahilik Haftası kapsamında Ahiliği yaşatmak ve tanıtmak amacıyla birçok etkinlik düzenliyor. Ahilik değerlerini gelecek nesillere aktarıyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak, ticaretin yalnızca kar etmek ve zenginlik edinmek olmadığını; helalinden kazanmanın, rızka bereket katmanın ve Allah'ın rızasına nail olmanın bir vesilesi olduğunu bizlere öğreten Ahilik felsefesinin önemini bilerek adımlarımızı atmaktayız" dedi.

'AHİLİK, BİR HAYAT NİZAMIDIR'

Bakan Yardımcısı Gürcan, Ahiliğin, sadece bir esnaf teşkilatlanması olmadığını belirterek, "Türk milletinin kültürel kodlarında var olan alplik, yiğitlik, teşkilatçılık ve dayanışmacılık özellikleri ile İslam ahlakını yoğurarak, insanlığa sunduğu bir hayat nizamıdır. Buradan inanç doğrultusunda Ahilik kültürünün esnaf ve sanatkarlar ile meslek kuruluşları nezdinde de tanıtılması ve yaşatılması bakanlığımızca özel önem verilen konular arasında yer almaktadır. Sahip oldukları etik değerler ile ticari hayatın akışı içerisinde örnek gösterilebilecek tutum ve davranışlarının yanında piyasa fiyatlarına nazaran uygun maliyetler ile tüketicilere hizmet sunmaya devam eden ticaret erbabımızın gayretleri, bakanlığımızca azami ölçüde değerli görülmektedir. Bu doğrultuda, ticari faaliyet süreçlerinde, Ahilik Kültürü ve felsefesinin temelleri arasında yer alan; toplumsal ve ticari ilişkilerdeki dürüstlük, güvenilirlik, iş ve meslek ahlakına saygı, hak ve hukuka riayet etme, tüketici güven ve memnuniyetini gözetme gibi hususlarda çaba sarf ettiği belirlenen işletmelerimize, bakanlığımızca "Ahi Esnaf Beratı" sunulmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ahilik Haftası, Kültür Sanat, Kırşehir, Ekonomi, Kültür, Güncel, Yaşam, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de Ahilik Haftası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:07 İstanbul’da Şeyda polisi şehit eden saldırgan tutuklandı İstanbul'da Şeyda polisi şehit eden saldırgan tutuklandı
18:08 Çöp poşetine soruşturma iddialarına Yerlikaya’dan yanıt: Alçakça bir yalan Çöp poşetine soruşturma iddialarına Yerlikaya'dan yanıt: Alçakça bir yalan
18:07 Lübnan’da ortalık yangın yeri İsrail bombaladığı ülkede telefonlara bu mesajı atıyor Lübnan'da ortalık yangın yeri! İsrail bombaladığı ülkede telefonlara bu mesajı atıyor
17:31 CHP’li vekilin kaçakçılık yapılan aracıyla ilgili şüphe uyandıran gerçek CHP'li vekilin kaçakçılık yapılan aracıyla ilgili şüphe uyandıran gerçek
09:55 Kendilerine alkol almayı reddeden engelli çobana dakikalarca işkence ettiler Kendilerine alkol almayı reddeden engelli çobana dakikalarca işkence ettiler
09:53 “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun“ anketi Çıkan sonuç İmamoğlu’nun hoşuna gitmeyecek "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç İmamoğlu'nun hoşuna gitmeyecek
09:50 Ali Koç ve Mourinho ile fotoğraf paylaşan Nusret’e Icardi’den eşi benzeri görülmemiş yorum Ali Koç ve Mourinho ile fotoğraf paylaşan Nusret'e Icardi'den eşi benzeri görülmemiş yorum
09:37 Patronu tarafından odasına gizli kamera yerleştirilip mahrem görüntüleri çekilen kadın bakıcı 2.78 milyon dolar tazminat kazandı Patronu tarafından odasına gizli kamera yerleştirilip mahrem görüntüleri çekilen kadın bakıcı 2.78 milyon dolar tazminat kazandı
09:32 Bursa’da eğitim uçağı düştü 2 pilot hayatını kaybetti Bursa'da eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti
09:18 Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor
09:11 Eşine ve bebeğine aldırmadan otobüs şoförüne bıçak çekti Eşine ve bebeğine aldırmadan otobüs şoförüne bıçak çekti
09:11 Arda Turan’ı delirten derbi sorusu: Tam 9 kere sordunuz Arda Turan'ı delirten derbi sorusu: Tam 9 kere sordunuz
08:54 Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı Kayınvalide, gelinine bir tepsi altın taktı Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı! Kayınvalide, gelinine bir tepsi altın taktı
08:39 Ümraniye’de kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı Ümraniye'de kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı
08:05 Yakın arkadaşı Metin Arolat’ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi Yakın arkadaşı Metin Arolat'ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2024 19:44:57. #1.11#
SON DAKİKA: Kırşehir'de Ahilik Haftası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement