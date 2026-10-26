Kırşehir'de kontrolden çıkan traktör devrildi, 33 yaşındaki sürücü kurtarılamadı

Kırşehir'de kontrolden çıkan traktör devrildi, 33 yaşındaki sürücü kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırşehir merkezine bağlı Sıdıklı Kumarkaç köyünde tohum ekimi yapılırken kontrolden çıkan traktör devrildi. Traktörün altında kalan 33 yaşındaki sürücü, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kırşehir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Kent merkezine bağlı Sıdıklı Kumarkaç köyünde tarlada tohum ekimi yapan Nazır Özkamalı'nın (33) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktör, kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce traktörün altından çıkarılan sürücü Özkamalı, kaldırıldığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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