Kırşehir Belediyesi'nden Bülent Ecevit Parkı'nda Ramazan Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırşehir Belediyesi'nden Bülent Ecevit Parkı'nda Ramazan Etkinliği

02.03.2026 09:22  Güncelleme: 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir Belediyesi, Kervansaray Mahallesi'nde düzenlediği ramazan etkinliği ile çocukları ve mahalle sakinlerini bir araya getirdi. Davul zurna gösterisi, Karagöz-Hacivat gösterisi ve canlı müzik performansları etkinliğe damga vurdu.

(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediyesi'nin Kervansaray Mahallesi Karaoğlan Bülent Ecevit Parkı'nda düzenlediği ramazan etkinliğinde davul zurna ekibi, Karagöz-Hacivat gösterisi, karaoke, orta oyunu ve canlı müzik performansı yer aldı.

Kırşehir Belediyesi, 28 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 20.30'da Karaoğlan Bülent Ecevit Parkı'nda düzenlenen ramazan etkinliğinde çocuklar ve mahallelileri bir araya getirdi.

Etkinliğe Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nazım Köksal, CHP Merkez İlçe Başkanı Gürkan Yağmur, Kervansaray Mahallesi Muhtarı Çelebi Baran ve Belediye Meclis Üyeleri de katıldı.

Ramazan ayı etkinliklerinde davul zurna gösterisi, Karagöz-Hacivat gösterisi, karaoke, orta oyunu ve canlı müzikler; mısır, pamuk şekeri, lokma ve ramazan şerbeti gibi ikramlıklar yer aldı.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, etkinliğe ilişkin şunları söyledi:

"Ramazan ayı nedeniyle Kırşehir Belediyesi olarak ramazan ayı ruhuna uygun geleneksel etkinlikleri düzenlemeye devam ediyoruz. Çocuklarımızla ve hemşehrilerimizle birlikte olmanın ve ramazan ayı ruhunu birlikte yaşamanın önemine inanıyoruz. Daha önceki yaptığımız ramazan ayı etkinliklerine özellikle çocuklarımızın da yoğun bir katılım göstermesi etkinliklerimizin gelenekselleşmesi açısından bizler için de önem arz ediyor. Etkinliklerimiz kapsamında 28 Şubat 2026 Cumartesi günü Kervansaray Mahallesi Karaoğlan Bülent Ecevit Parkı'nda ramazan ayı etkinliği gerçekleştirdik. Etkinlikte, Belediye Başkan Yardımcımız Nazım Köksal, CHP Merkez İlçe Başkanı Gürkan Yağmur, Kervansaray Mahallesi Muhtarı Çelebi Baran ve Belediye Meclis Üyelerimizle birlikte, Karaoğlan Bülent Ecevit Parkı'nda çocuklarımız ve mahallelilerimizle bir araya geldi."

Kaynak: ANKA

Kırşehir Belediyesi, Ramazan etkinliği, Yerel Haberler, Bülent Ecevit, Kervansaray, Etkinlikler, Belediye, Güncel, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir Belediyesi'nden Bülent Ecevit Parkı'nda Ramazan Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur’an-ı Kerim okundu Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur'an-ı Kerim okundu
Beşiktaş, 123. yıla özel logosunu tanıttı Beşiktaş, 123. yıla özel logosunu tanıttı
Savaş Körfez’e sıçradı Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor Savaş Körfez'e sıçradı! Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor
İran’dan Türkiye’ye kitlesel göç iddialarına İçişleri Bakanı Çiftçi’den yanıt İran'dan Türkiye'ye kitlesel göç iddialarına İçişleri Bakanı Çiftçi'den yanıt
Saldırı öncesi İran’da milyonlarca kişiye aynı mesaj gitti Hem de namaz uygulamasına Saldırı öncesi İran'da milyonlarca kişiye aynı mesaj gitti! Hem de namaz uygulamasına
İran neden ABD’yi vurmuyor Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu İran neden ABD'yi vurmuyor? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu

10:30
İran, Suudi Arabistan’da petrol rafinerisini vurdu
İran, Suudi Arabistan'da petrol rafinerisini vurdu
10:04
Borsa İstanbul yeni haftaya sert düşüşle başladı
Borsa İstanbul yeni haftaya sert düşüşle başladı
10:01
“Yenilmez Uçak“ dost ateşiyle düştü
"Yenilmez Uçak" dost ateşiyle düştü
09:32
Lübnan’dan büyük kaçış Araçlarıyla sınıra doğru akın ettiler
Lübnan'dan büyük kaçış! Araçlarıyla sınıra doğru akın ettiler
09:16
İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetti
08:26
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 10:47:32. #7.11#
SON DAKİKA: Kırşehir Belediyesi'nden Bülent Ecevit Parkı'nda Ramazan Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.