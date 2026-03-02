Kırşehir Belediyesi'nden Bülent Ecevit Parkı'nda Ramazan Etkinliği

(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediyesi'nin Kervansaray Mahallesi Karaoğlan Bülent Ecevit Parkı'nda düzenlediği ramazan etkinliğinde davul zurna ekibi, Karagöz-Hacivat gösterisi, karaoke, orta oyunu ve canlı müzik performansı yer aldı.

Kırşehir Belediyesi, 28 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 20.30'da Karaoğlan Bülent Ecevit Parkı'nda düzenlenen ramazan etkinliğinde çocuklar ve mahallelileri bir araya getirdi.

Etkinliğe Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nazım Köksal, CHP Merkez İlçe Başkanı Gürkan Yağmur, Kervansaray Mahallesi Muhtarı Çelebi Baran ve Belediye Meclis Üyeleri de katıldı.

Ramazan ayı etkinliklerinde davul zurna gösterisi, Karagöz-Hacivat gösterisi, karaoke, orta oyunu ve canlı müzikler; mısır, pamuk şekeri, lokma ve ramazan şerbeti gibi ikramlıklar yer aldı.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, etkinliğe ilişkin şunları söyledi:

"Ramazan ayı nedeniyle Kırşehir Belediyesi olarak ramazan ayı ruhuna uygun geleneksel etkinlikleri düzenlemeye devam ediyoruz. Çocuklarımızla ve hemşehrilerimizle birlikte olmanın ve ramazan ayı ruhunu birlikte yaşamanın önemine inanıyoruz. Daha önceki yaptığımız ramazan ayı etkinliklerine özellikle çocuklarımızın da yoğun bir katılım göstermesi etkinliklerimizin gelenekselleşmesi açısından bizler için de önem arz ediyor. Etkinliklerimiz kapsamında 28 Şubat 2026 Cumartesi günü Kervansaray Mahallesi Karaoğlan Bülent Ecevit Parkı'nda ramazan ayı etkinliği gerçekleştirdik. Etkinlikte, Belediye Başkan Yardımcımız Nazım Köksal, CHP Merkez İlçe Başkanı Gürkan Yağmur, Kervansaray Mahallesi Muhtarı Çelebi Baran ve Belediye Meclis Üyelerimizle birlikte, Karaoğlan Bülent Ecevit Parkı'nda çocuklarımız ve mahallelilerimizle bir araya geldi."