Kırşehir'de uyuşturucu ticareti operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde uyuşturucuya yönelik yürütülen çalışmada gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i serbest bırakıldı.
Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent genelinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, İ.Y, M.D, A.K, İ.A.K. ve K.A'yı yakaladı.
Yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.Y, M.D, A.K. ve İ.A.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, K.A. ise serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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