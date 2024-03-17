Kırşehir\'de yolcu otobüsü şarampole devrildi, 15 kişi yaralandı

Kırşehir'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.
Ankara'dan Kayseri'ye giden Z.B. idaresindeki 34 YK 0496 plakalı yolcu otobüsü, Mucur ilçesi yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan, sürücünün de aralarında bulunduğu 15 kişi Mucur ve Kırşehir'deki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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CHP Genel Başkanlığı Özgür Özel, Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok'un mal varlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Özel, "Gördüm. Dillere destan. 'Mülk Allah'ındır' diyordu ya. Bugüne kadar Allah biliyordu. Bugünden itibaren biz de biliyoruz. 'Allah Allah' dedim ben görünce. 'Niye söylemiyor acaba' demiştik. Turgut Bey'in mal varlığına bakınca anladık" ifadelerini kullandı.
Kırşehir'in Mucur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Vangölü Turizm firmasına ait bir otobüsün yan yatması sonucu 15 kişi yaralandı. Kazada, sürücüyle birlikte yaralananlar Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Emniyet ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kırşehir'in Mucur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolcu otobüsü yan yatması sonucu 15 kişi yaralandı. Kazada, sürücüyle birlikte yaralananlar Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Emniyet ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Bahçelievler'de polis ekipleri tarafından durdurulan plakasız bir araçtan çalıntı olduğu belirlenen 2 adet makinalı tüfek çıktı. Şüpheliler araçtan atlayarak kaçmaya başladı ancak biri yakalandı. Polis ekipleri kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Bahçelievler'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan bir otomobil ile yaşanan kovalamacada şüpheliler araçtan atlayarak kaçmaya başladı. Araç çalıntı olduğu ve içerisinden 2 adet makinalı tüfek çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor.
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile birlikte Abdal Meydanı'nda gençlerle sahur yaptı. Varank, konuşmasında Bursa'nın örnek bir şehir olduğunu ve Cumhur İttifakı belediye başkan adaylarının hizmete devam edeceğini belirtti. Aktaş ise gençlere yönelik yapılan hizmetlerin devam edeceğini ve yeni dönemde sürprizlerin olduğunu söyledi.
Dumlupınar ilçesinde hayırsever bir vatandaş tarafından hazırlanan ramazan yardım kolileri, İlçe Müftülüğü organizasyonunda ilçe merkez ve köylerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlara, İlçe Vaizi Mesut Ihlamur ve beraberindeki İmam Hatipler tarafından ulaştırıldı. İlçe Müftüsü M. Emin Olgun, maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara Ramazan ayı vesilesi ile bir nebze de olsa katkı sunmak amacıyla hayır sever bir vatandaş tarafından hazırlanan yardım kolilerinin, tespit edilen ihtiyaç sahiplerine dağıtımını gerçekleştirdiklerini belirterek, Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde Müftülüğe makbuz karşılığı teslim edilen zekat, fitre, fidye ve bağışların emanet bilinciyle hareket edilerek, ilçe merkezi ve köylerinde ikamet eden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam edileceğini söyledi. - KÜTAHYA
Kütahya'da durdurulan bir otobüste yapılan aramada, bir yolcunun eşyaları arasında 36 gram metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
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