Kırşehir'de ZİÇEV Öğrencileri Misafir Edildi

(KIRŞEHİR)- Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Mersin Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) öğrencilerini ağırladı.

Mersin Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı öğrencileri, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nu ziyaret etti.

Misafirlerini Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde ağırlayan Ekicioğlu, "Vizyonu özel eğitimdeki önder kuruluş konumunu güçlendirmek olan Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı'nı tarih ve Kültür Şehri Kırşehir'de misafir etmenin mutluluğunu yaşadık. Öğrencilerimizin bireysel durum ve yeteneklerini göz önünde tutarak, özel eğitime gereksinimi olan bireylerin sahip olduğu potansiyeli en üst seviyeye çıkartarak kendilerine yeten, bağımsız, üretici bireyler olmalarını sağlamak için çalışmalar yürüten tüm dernek ve vakıflar toplumumuzda çok anlamlı ve takdire değer çalışmalar yürütmektedirler. Toplumumuzun tüm bireylerinin doğayla hem de paydaşlarıyla dayanışma içeresinde bulunmalarını önemsiyoruz. Geri dönüşüm malzemesinden yaptıkları anlamlı hediye için misafirlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.