Kış Kuraklığı Buğday Üretimini Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
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Kış Kuraklığı Buğday Üretimini Olumsuz Etkiliyor

Kış Kuraklığı Buğday Üretimini Olumsuz Etkiliyor

Trakya Üniversitesi Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, kış kuraklığının buğday üretimini olumsuz etkilediğini belirtti. Kaya, kış aylarında yağışların verimliliği net etkilediğini vurgulayarak, Trakya'da yaşanan kış kuraklığının verim kayıplarına neden olabileceğini ifade etti. Bitkinin gelişim döneminde kar yağışının önemine değinen Kaya, sıcaklıkların uzun süre devam etmesi halinde bitki verimini olumsuz etkileyebilecek don olaylarının yaşanabileceğini söyledi.

07.02.2024 09:57
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Trakya Üniversitesi Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya kış kuraklığının buğdayı olumsuz etkilediğini belirtti.

Kaya, AA muhabirine toprağın suya doyması açısından kış yağışlarının önemli olduğuna işaret ederek kış ayları yağışlarının verimliliği net etkilediğinin altını çizdi.

Ekim dönemindeki yağışların hububata iyi gelmesine rağmen son haftalarda Trakya'da kış kuraklığı yaşanmaya başladığını ifade eden Kaya, kuraklığın devam etmesi halinde verim kayıplarının gözlenebileceğini aktardı.

Bitkinin gelişim dönemine bakıldığında kar yağışının yağmurdan daha iyi geleceğini vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Sıcaklıklar uzun süre böyle giderse buharlaşmayla su kaybı yaşanır. Geçen yıl da sıcaklıklar tarım ürünlerinin erken gelişmesine neden olmuş, arkasından gelen soğuk hava ve don nedeniyle bitki kayıpları yaşanmıştı. Bitkiler sıcak havayla uyanıyor ve ardından sıkıntılar yaşıyor.

Biz bugünlerde soğuk ve kar yağışı bekliyoruz. Kar yağdığında bitkinin üstünü örtüyor, hem sıcaklığı dengeliyor hem de kar suyu yavaş yavaş toprağı besliyor. Buğday şu anda, bir tohumdan birkaç sapın meydana geldiği kardeşleme döneminde, ardından boy atacak. Ancak sıcaklıkların böyle devam etmesi halinde boyu erken uzayabilir ve mart ayındaki olası don olayları bitki verimini etkileyebilir."

Kaynak: AA

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