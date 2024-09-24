Kişida: ABD Liderliği Şart

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Japonya Başbakanı Kişida Fumio, uluslararası düzenin tehdit altında olduğunu belirterek, " Doğu Asya'da ABD'nin liderliğine ihtiyaç duyulduğunu" söyledi.

Eylül sonunda başbakanlık görevinden ayrılması beklenen Kişida, 79. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için çıktığı son yurt dışı gezisinde ABD'deki temaslarını sürdürüyor. New York'ta "Bloomberg" ev sahipliğindeki etkinliğe katılan Kişida, uluslararası düzenin temellerinin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı dahil dünyanın çeşitli yerlerinde tehdit altında olduğunu kaydetti.

Kişida, görev döneminde Japonya-ABD ittifakının desteklenmesi, Japonya'nın savunma kapasitelerinin güçlendirilmesi ve "kurala dayalı uluslararası düzenin korunması" için elinden gelen çabayı gösterdiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Çocuklarımıza ve torunlarımıza nasıl bir gelecek bırakmayı düşünüyoruz? Özgürlüğün kısıtlandığı ve halkın iradesinin bastırıldığı bir dünya değil. Bu, ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan bu yana inşasında öncü rol oynadığı, özgürlük ve demokrasiye dayalı güvenli ve barışçıl bir toplum olmalı. Bugün, Doğu Asya ve dünyanın geri kalanı ABD'nin katılımına ve liderliğine ihtiyaç duymakta. Bu aynı zamanda ABD'nin kendi ulusal çıkarları için gerekli."

İki ülke ekonomik ilişkilerinin son dönemde ivmelendiğini, yakın vadede varlık yönetimi alanında yapılacak yatırımların artırılması gerektiğini ifade eden Kişida, "Kimsenin daha önce yapmadığı gibi Japonya'ya cesurca yatırım yapın." dedi.

Yeni lider 27 Eylül'de

Başbakan ve iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) lideri Kişida, parti içi bağış fonu skandalının "siyasete yönelik kamu güvenini sarstığını" belirterek, istifa edeceğini açıklamıştı.

27 Eylül'de seçimli kongre yapmaya hazırlanan LDP'de sandıktan çıkacak yeni genel başkanın, partinin Meclis çoğunluğu sayesinde 1 Ekim'deki olağan oturumda yeni başbakan seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.