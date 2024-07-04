Kısır Sanılan At 10 Yıl Sonra İlk Kez Doğum Yaptı - Son Dakika
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Kısır Sanılan At 10 Yıl Sonra İlk Kez Doğum Yaptı

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Bursa'nın Keles ilçesinde kısır olduğu düşünülen bir dişi at, 10 yıl sonra ilk kez doğum yaptı. Hürkan isimli 14 yaşındaki damgalı Arap atı, Güneş isimli erkek bir at ile çiftleştirildikten sonra hamile kaldı. Bakıcılar, atın şişkinliğinin güzel beslenmesiyle ilgili olduğunu düşünerek hamilelikten şüphelenmedi. Ancak bir süre sonra Hürkan doğum yaptı ve kahverengi yavruya Doğan Güneş adı verildi. At eğiticisi Aydın Şen, atın 14 yaşında olduğunu ve 10 yıldır kısır olduğunu düşündüklerini belirtti. Bu olayın kendileri için büyük bir sürpriz olduğunu ifade eden Şen, atın çok iyi huylu ve damgalı bir Arap atı olduğunu söyledi. At sahibi Arif Doğru ise Hürkan'ın yetenekli bir at olduğunu ve eğitmen Aydın Şen'in de payının olduğunu vurguladı.

04.07.2024 10:21
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Kısır sanılan at 10 yıl sonra ilk kez doğum yaptı

BURSA - Bursa'da kısır olduğu sanılan bir dişi at, Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Gököz Mahallesi'nde ilk kez doğum yaptı.

Bursa'nın Keles ilçesi Gököz Mahallesi'nde Hürkan isimli 14 yaşındaki damgalı bir Arap atı, kısır olduğu sanıldı. Güneş isimli erkek bir at ile çiftleştirilen Hürkan'ın bir süre sonra karnı şişti. Bakıcılar bu durumu atın güzel beslenmesi ile alakalı olduğuna karar verdi. Bir süre sonra doğum yapan Hürkan, bakıcılarını hayrete uğrattı. Kahverengi yavruya Doğan Güneş adı verildi.

Hürkan'ın doğum yapmasının kendileri için çok büyük bir sürpriz olduğunu belirten at eğiticisi Aydın Şen, "Atımız 14 yaşında. 10 yıldır biz besliyoruz. Kısır diye aldık ama burada hamile kaldı. Tesadüfen buraya geldik, burada doğurdu. Karacabey'den çıkışlı orijinal bir at. Besiye almıştık. Şiştiğini düşündük. Kısır olduğunu bildiğimiz için hiç şüphelenmedik. 2 gün sonra doğum yaptı. Bizim için de sürpriz oldu. Yavrusu oldu. Adını Doğan Güneş koyduk. Güneş daha 14 günlük" dedi.

Hürkan'ın çok iyi huylu bir at olduğunu da belirten Şen, "Atımız damgalı bir Arap atıdır. Damgalı at çok bulunmaz. 14 yaşında gayet olgun bir at. Hiçbir huysuzluğu, ısırma gibi kötü bir alışkanlığı yok. Çocuklar ve kadınlara çok düşkündür. İlk eğitmeni kadın olduğu için böyle olduğunu tahmin ediyoruz" diye konuştu.

At sahibi Arif Doğru ise, Hürkan'ın çok yetenekli bir at olduğunu, doğumunda eğitmen Aydın Şen'in de payının olduğunu belirterek, "Bu olay sadece Hürkan'ın mahareti değil. Eğitmenimiz Aydın bey atla ilgili bazı şeyleri bana ilk söylediğinde biraz abartı gelmişti. Hayatında ilk defa ata binen birisi 15 dakikada kendi başına at binmeyi öğretebilme yeteneğine sahip. Ben Aydın beye çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sezon geçiriyoruz. Tüm at meraklılarını, at binişi ve at eğitimi için tesisimize davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kısır Sanılan At 10 Yıl Sonra İlk Kez Doğum Yaptı - Son Dakika

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