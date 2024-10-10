Kız Kulesi'nde Meme Kanseri Farkındalığı

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"Meme Kanseri Farkındalık Ayı" etkinlikleri kapsamında Üsküdar'daki Kız Kulesi'ne pembe kurdele asıldı.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesince düzenlenen etkinlikte, döviz ve pankartlarla meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekildi.

Meme kanserinin sembolü haline gelen pembe kurdele Kız Kulesi'ne, hastane yöneticileri, onkoloji hekimleri, sağlık çalışanları ve katılımcılarca asıldı.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Genel Cerrahi ve Meme Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Deniz Böler, AA muhabirine, farkındalık ayında meme kanserine dikkati çekmek istediklerini söyledi.

Tarihi ve mekansal özellikleri olan pek çok anıtta pembe kurdele etkinliklerinin sürdüğünü anlatan Böler, "Biz de İstanbul'da hem İstanbul'un simgelerinden birisi olan hem de kızları ve kadınları temsil eden Kız Kulesi'nde böyle bir etkinlik yapmayı amaçladık. Bizim hedefimiz meme kanserine dikkati çekmek, bu konudaki farkındalığı arttırmak." dedi.

"Biz, kanseri yenebiliriz"

Dünyada milyonlarca kadına her yıl meme kanseri tanısı konulduğuna dikkati çeken Böler, şunları kaydetti:

"Bu konuda ne hastalarımız ne de hasta yakınları yalnız değiller. Son olarak şunu söylemek istiyorum, biz kanseri yenebiliriz. Kendi kendini muayeneyle erken teşhisle, kanserden korkmayarak, gözünü kapatmayarak, farkına vararak ve birbirimize destek olarak bu hastalıktan kurtulabiliriz. Erken teşhis hayat kurtarır. Dünyada, Türkiye de dahil olmak üzere kadınların yüzde 30 ila 40'ını sadece tedaviye ulaşamadıkları ve teşhiste geç kalındığı için kaybettik. Ama erken tanısı olan kadınlarda neredeyse yüzde 100'e varan başarı oranları yakalıyorsunuz. Bu, bizim elimizdeyken bu şansı kullanmak istiyoruz."

Katılımcılar, daha sonra pembe kurdele asılan kule önünde pankartlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.