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Kızılay'dan deprem bölgesine kışlık yardım - Son Dakika
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Kızılay'dan deprem bölgesine kışlık yardım

Türk Kızılay'ı, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası deprem bölgesindeki yardım faaliyetlerine devam ediyor. Kızılay, kış mevsimi nedeniyle Kahramanmaraş'taki konteyner kentlerdeki depremzedelere çeşitli yardımlarda bulunuyor. Yardımlar çerçevesinde 1 milyon 200 bin depremzedeye ulaşmayı hedefliyoruz.

22.12.2023 - 11:28,
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- Kızılay'dan deprem bölgesine kışlık yardım

Kızılay, 1 milyon 200 bin depremzedeye kışlık yardım ulaştıracak

KAHRAMANMARAŞ - Türk Kızılay'ı, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası deprem bölgesindeki yardım faaliyetlerine devam ediyor. Kızılay, kış mevsimi nedeniyle Kahramanmaraş'taki konteyner kentlerdeki depremzedelere çeşitli yardımlarda bulunuyor.

Dulkadiroğlu İlçesi Baykar Konteyner Kent'te toplanan kalabalık Kızılay ekibi konteynerlerde kalan depremzedelerin kapılarını çaldı. Hazırlanan gıda ve giysi kolilerinden oluşan yardım malzemeleri depremzedelere dağıtıldı.

Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can, "Kızılay olarak kış yardımları çerçevesinde Hatay'dan start verdik, Gaziantep İslahiye ve bugün de Kahramanmaraşlı depremzedelerin yanında olduk. 50 tır yardım malzemeleri ile kış yardımlarını başlattık. Bu yardım malzemeleri içerisinde gıda kolileri, hijyen setleri, kadınlara yönelik kişisel bakım ürünleri, battaniye, ısıtıcı ve diğer malzemeler ile inşallah konteyner kentlerde, mahallelerde ve köylerdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kış boyunca yanlarında olacağız. Yardımlar çerçevesinde 1 milyon 200 bin depremzedeye ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Diğer yandan Türk Kızılay'ı, nakdi yardım için hayata geçirilen Kızılay Esen Kart ile yaklaşık 60 bin afetzedeye toplamda 526 milyon lira yardım sağlandı.

Kızılay Esen Kart ile 37 bin haneye, 4000'er TL'lik toplamda 148 milyon TL'lik destek sağlanacak.

Ekiplerin gıda ihtiyacı için yaklaşık 54 bin gıda kolisi de dağıtacağı öğrenilirken, öğrencilere 2900 kırtasiye seti desteği sağlanacak.

Kızılay\'dan deprem bölgesine kışlık yardım
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kızılay'dan deprem bölgesine kışlık yardım - Son Dakika
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