Kızılay, Fatih'te İhale Duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kızılay, Fatih'te İhale Duyurdu

Kızılay, Fatih\'te İhale Duyurdu

Kızılay, İstanbul Fatih'teki iki taşınmazı 'yap işlet devret' modeliyle ihaleye çıkardı.

24.12.2024 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Kızılay, İstanbul Fatih'teki iki taşınmaz için "yap, işlet, devret" modeliyle ihaleye çıktı. Resmi Gazete'de yayımlanan ihale kapsamında 60 bağımsız bölümü bulunan 2 katlı Şerif Paşa Hanı için 4 milyon TL geçici teminat bedeli istendi.

Türk Kızılay Genel Müdürlüğü'nün İstanbul Fatih'teki 2 taşınmazın işlerinin "yap işlet devret" modeli ile ihale edilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. İlana göre, İstanbul Fatih'te Mercan Mahallesi, 339 ada, 181 parselde bulunan mülkiyeti Kızılay'a ait orta avlulu ve zemin artı iki normal kat olmak üzere toplam üç katlı ve içerisinde toplam 60 adet bağımsız bölümü bulunan taşınmaz "yap işlet-devret modeli" ile ihale edilecek. İhalede belirtilen taşınmazın Büyük Şerif Paşa Hanı olarak bilinen Kızılay Şerif Paşa Hanı olduğu öğrenildi. İhaleye çıkarılan diğer taşınmaz ise Fatih İlçesi, Hobyar Mahallesi, 422 ada, 31 parselde bulunan mülkiyet oldu.

İlana göre, her iki taşınmaz için de teklif verilecek. Kısmi teklifler kabul edilmeyecek. İhale için 4 milyon lira teminat bedeli belirlendi.

Kızılay, Kırıkkale'de taşınmaz satılacak

Kızılay Genel Müdürlüğü, Resmi Gazete'de aralık ayı başında yayımlanan ihale kararıyla da İzmir'in Karaburun'da 120 bin metrekarelik zeytin ağaçlı tarla niteliğindeki taşınmazı satışa çıkarmıştı. Kamuoyunda tartışmalara neden olan bu satış kararının ardından Kızılay, Kırıkkale Yaylacık'ta bir taşınmazını daha satışa çıkardı. Arsa vasıflı kargir ev vasıflı taşınmazın tamamı için 5 milyon 500 bin TL muhammen bedel talep edildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, İstanbul, Kızılay, Ekonomi, Güncel, Emlak, Fatih, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılay, Fatih'te İhale Duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat
14:30 Suriye’de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı Suriye'de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı
14:10 Mülakat mağduru öğretmenler, Bakan Tekin’i protesto etti Mülakat mağduru öğretmenler, Bakan Tekin'i protesto etti
14:08 Balıkesir’de facia yaşanan fabrikada 10 yıl önce de patlama olmuş Balıkesir'de facia yaşanan fabrikada 10 yıl önce de patlama olmuş
13:56 Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı
20:58 Süper Lig takımlarının değerleri değişti: 3 büyükler dibi gördü Süper Lig takımlarının değerleri değişti: 3 büyükler dibi gördü
20:55 AK Parti’nin İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu AK Parti'nin İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu
20:48 Hama’da yakılan yılbaşı ağacı için halk sokağa çıktı Hama'da yakılan yılbaşı ağacı için halk sokağa çıktı
20:39 Bilal Erdoğan’dan ’şalvar’ çıkışı: Daha rahat ama giydiğin zaman yobazsın, gericisin Bilal Erdoğan'dan 'şalvar' çıkışı: Daha rahat ama giydiğin zaman yobazsın, gericisin
20:21 Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
20:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de PKKYPG için çember daralıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de PKK/YPG için çember daralıyor
19:58 Narin davasında tanık olarak dinlenecek 2 kişi için zorla getirme kararı Narin davasında tanık olarak dinlenecek 2 kişi için zorla getirme kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 15:38:40. #1.13#
SON DAKİKA: Kızılay, Fatih'te İhale Duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.