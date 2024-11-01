Kızılcahamam'da TUSAŞ Saldırısında Şehitler Anıldı

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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı.

Kızılcahamam Belediyesi tarafından düzenlenen anma programı, Aşağı Merkez Camisi'nde mevlidi şerif ile başladı.

Ardından "Şehit Anıt Ağacı"na saldırıda yaşamını yitirenlerin isimleri asıldı.

Kur'an tilaveti, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kızılcahamam Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ve TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ömer Alıcıoğlu konuşma yaptı.

Belediye Başkanı Acar, TUSAŞ'ın savunma sanayisinde Türkiye'nin güvenlik ve bağımsızlık hedeflerinin en büyük destekçilerinden biri olduğunu belirterek, "Şehitlerimiz bu kutsal görevin bir parçası olarak canlarını feda etti." dedi.

TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Özkan Altay, ilçe protokolü, siyasi parti ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, öğrenci ve vatandaşların katıldığı program, dua edilmesinin ardından sona erdi.