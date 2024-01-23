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Kızıltepe'de Polis Ekipleri Telefon ve İnternet Dolandırıcılığına Karşı Vatandaşları Bilgilendirdi - Son Dakika
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Kızıltepe'de Polis Ekipleri Telefon ve İnternet Dolandırıcılığına Karşı Vatandaşları Bilgilendirdi

Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri, vatandaşları telefon ve internet dolandırıcılığı konusunda bilgilendirdi. Polis ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarına karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı. Ayrıca, internetten alışveriş yaparken, tatil planlarken ve oto yedek parça alımında kişisel bilgilerin paylaşılmaması gerektiği konusunda da uyarıda bulunuldu. Vatandaşlara, hırsızlar ve dolandırıcılara karşı 112 Acil Çağrı Merkezi'nden İl Emniyet Müdürlüğü'nü arayabilecekleri hatırlatıldı.

Kızıltepe\'de Polis Ekipleri Telefon ve İnternet Dolandırıcılığına Karşı Vatandaşları Bilgilendirdi
23.01.2024 - 13:04,
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Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri, telefon ve internet dolandırıcılığına karşı vatandaşları bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ilçede vatandaşların yoğun olduğu açık ve kapalı pazar yerlerinde, işlek cadde ve sokaklarda, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen polis ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarına karşı dikkatli olunması konusunda bilgilendirme yaptı.

Kendilerini savcı, polis, askeri personel olarak tanıtıp telefonla arayarak altın, para isteyenlere karşı vatandaşları bilgilendiren ekipler, vatandaşlara internetten alışveriş yaparken, tatil planlarken, oto yedek parça alımında kişisel bilgilerin paylaşılmaması yönünde uyarıda bulundu.

Hediye ödül kazanıldığı, icra takibi başlatıldığı iddia edilen mesajlara itibar edilmemesini konusunda vatandaşları uyaran ekipler, vatandaşların yoğun olduğu yerlerde broşür dağıttı.

Vatandaşlara, hırsızlar ve dolandırıcılara karşı 112 Acil Çağrı Merkezinden İl Emniyet Müdürlüğü'nü arayabilecekleri kaydedildi.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kızıltepe'de Polis Ekipleri Telefon ve İnternet Dolandırıcılığına Karşı Vatandaşları Bilgilendirdi - Son Dakika
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