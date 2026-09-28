KKE, Miçotakis hükümetinin İsrail'e destek verirken hukuk söylemini kandırmaca buldu - Son Dakika
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KKE, Miçotakis hükümetinin İsrail'e destek verirken hukuk söylemini kandırmaca buldu

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KKE, İsrail'e destek veren Miçotakis hükümetinin 'uluslararası hukuk' ve 'uluslararası meşruiyet' söylemini 'tam bir kandırmaca' olarak niteledi. Parti, Miçotakis'in BM 81. Genel Kurulu temaslarında Yunanistan'ın uluslararası hukuka bağlı kaldığını söylemesine tepki gösterdi.

Muhalefetteki Yunanistan Komünist Partisi (KKE), İsrail'e destek vermesi nedeniyle, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in uluslararası hukuk ve uluslararası meşruiyetten bahsetmesinin "tam bir kandırmaca" olduğunu belirtti.

Miçotakis'in haftalık değerlendirmesinde "uluslararası hukuk" ve "uluslararası meşruiyete" yaptığı atıflar KKE'nin eleştirilerine neden oldu.

Partinin basın ofisinden yapılan açıklamada, "ABD-İsrail'in hukuk dışı müdahale ve savaşlarını destekleyen" Miçotakis hükümetinin "uluslararası hukuk" ve "uluslararası meşruiyete" ilişkin söylemlerinin "tam bir kandırmaca" olduğunu ifade etti.

Miçotakis, hükümetin eylemlerini ele aldığı haftalık değerlendirmesinde BM 81. Genel Kurulu kapsamındaki temaslarına değinerek, "Uluslararası anlaşmaların zorlu bir sınavdan geçtiği bu dönemde, Yunanistan uluslararası hukuk, çok taraflılık ve diyaloğa bağlı kalmakta ısrar etmektedir." demişti.

Kaynak: AA
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