KKTC\'de 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) genelinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

Başkent Lefkoşa'da Atatürk Anıtı önünde düzenlenen devlet törenine, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, milletvekilleri, kurum, kuruluş ve dernek temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulması ile başlayan tören, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile devam etti.

Lefkoşa genelindeki okullardan öğrencilerin bayrak taşıdığı törende, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Anıtkabir'den getirilen toprağı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sundu.

Törende bir konuşma yapan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mustafa Kemal Atatürk'ün yürüttüğü bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin Kıbrıs Türk halkına da örnek olduğunu ifade etti.

Tatar, Türk gençliğinin neleri başarabileceğinin TEKNOFEST KKTC'de gördüklerini dile getirerek, "Kıbrıs Türk halkı üzerinde uygulanmakta olan haksızlıklar er veya geç sona erecek. Kıbrıs Türk gençliği hala ambargolarla karşı karşıya olmasına rağmen başta futbol olmak üzere sporda 33 farklı federasyonla bütün dünyaya yapabileceklerini gösteriyor. KKTC gençliği, bütün dünyada fırsatlar yaratarak spor müsabakalarına katılıyor." ifadelerini kullandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde Girne kentinde de Gençlik Şöleni düzenlendi.

Kortej yürüyüşü ile başlayan şölende, çeşitli müzik gruplarının konseri ve dans gösterileri yer aldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla KKTC'nin Gazimağusa, Güzelyurt, İskele ve diğer kentlerinde törenler yapıldı.