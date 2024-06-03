KKTC'den 204 hacı adayı kutsal topraklara gitti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

KKTC'den 204 hacı adayı kutsal topraklara gitti

KKTC\'den 204 hacı adayı kutsal topraklara gitti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) 204 hacı adayı, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunda Suudi Arabistan'a gitmek üzere yola çıktı. KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı, Din İşleri Başkanı ve Hac Kafilesi Başkanı da uğurlama programına katıldı. Programda Filistin'deki insanlık dramına dikkat çekildi ve hacı adaylarına iyi yolculuklar dileyen konuşmalar yapıldı.

03.06.2024 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) hac vazifelerini yerine getirmek üzere 204 hacı adayı kutsal topraklara gitti.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunda Suudi Arabistan'a gitmek üzere yola çıkan hacı adayları için başkent Lefkoşa'daki Hala Sultan Camisi'nde düzenlenen uğurlama programına, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, KKTC Hac Kafilesi Başkanı Abdulkadir Boşal ve hacı adayları ile aileleri katıldı.

Töre, programda yaptığı konuşmada, Filistin'de kadın ve çocukların katledildiğini vurgulayarak, Gazze'deki insanlık dramının bir an evvel son bulması çağrısında bulundu.

Hacı adaylarıyla bir araya gelen Töre, kutsal topraklarda hac vazifelerini yerine getirecek adaylara iyi yolculuklar diledi.

Hacı adaylarından Yakup Şengül de hac görevini yerine getireceği için çok mutlu ve duygulu olduğunu söyledi.

Nuray Kılıç ise heyecanlı olduğunu belirtti.

Mevlüt Keskin, eşiyle kutsal topraklara gittiğini ifade ederek, "İlk dileğimiz, Filistin'deki kardeşlerimize yapılan zulüm dursun. Hepimiz kardeşçe yaşayalım. Tek temennimiz budur." dedi.

Kaynak: AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan, Filistin, Kıbrıs, Hac, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC'den 204 hacı adayı kutsal topraklara gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:13 Suriye’yi sarsan iddia: Beşar Esad’ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti Suriye'yi sarsan iddia: Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti
16:46 Kabine yarın toplanıyor Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var
16:09 Bakan Şimşek: Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var Bakan Şimşek: Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var
15:30 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış
13:09 DEM Parti “kayyum“ kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor DEM Parti "kayyum" kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor
18:00 Adım adım Real Madrid’e Mbappe’nin maaşı servet değerinde Adım adım Real Madrid'e! Mbappe'nin maaşı servet değerinde
17:26 2 ayda ne değişti Acun Ilıcalı’nın daha önce Mourinho sorusuna verdiği cevap yeniden viral oldu 2 ayda ne değişti? Acun Ilıcalı'nın daha önce Mourinho sorusuna verdiği cevap yeniden viral oldu
16:51 Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın Mourinho, sorulan sorulara isyan etti Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın! Mourinho, sorulan sorulara isyan etti
16:49 2 genci çarparak öldüren sürücü tahliye olmuştu Tekrar gözaltına alındı 2 genci çarparak öldüren sürücü tahliye olmuştu! Tekrar gözaltına alındı
16:18 “Çöp ev“ davasında karar çıktı Yeğenini alıkoyan teyzeye 15 yıl hapis "Çöp ev" davasında karar çıktı! Yeğenini alıkoyan teyzeye 15 yıl hapis
15:43 Dybala ve Lukaku’yu getirecek mi Fenerbahçe’den Mourinho’ya transfer için açık çek Dybala ve Lukaku'yu getirecek mi? Fenerbahçe'den Mourinho'ya transfer için açık çek
15:37 Anaokulunda kahreden haber: yere yığılan 6 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti Anaokulunda kahreden haber: yere yığılan 6 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 18:45:07. #1.13#
SON DAKİKA: KKTC'den 204 hacı adayı kutsal topraklara gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement