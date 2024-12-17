KKTC'den Eşya İçin Yeni Vergi Kararı

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(ANKARA) - KKTC'den doğrudan gelen eşya için tek ve maktu vergi belirlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) doğrudan gelen eşya için gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden doğrudan gelen eşyadan, Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelen eşya için uygulanan oranlarda tek ve maktu bir vergi tahsil edilecek. 17 Aralık'ta yürürlüğe giren kararın hükümlerini Ticaret Bakanı yürütecek.