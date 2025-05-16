KKTC'nin Ada Kıbrıs Projesi Lansmanı - Son Dakika
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KKTC'nin Ada Kıbrıs Projesi Lansmanı

Bakan Ersoy, Kuzey Kıbrıs'ın tanıtımı için 'Ada Kıbrıs' projesini tanıttı ve işbirliğine vurgu yaptı.

16.05.2025 17:06
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ülke turizminin tanıtılması amacıyla oluşturduğu "Ada Kıbrıs" projesinin tanıtımına katıldı.

İstanbul CVK Park Bosphorus Otel'de gerçekleştirilen lansmanda konuşan Ersoy, "Ada Kıbrıs"ın yalnızca bir tanıtım faaliyeti değil, bir vizyonun, inancın, ortak bir hedefin simgesi olduğunu söyledi.

Ersoy, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan "İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması"na değinerek, "Anlaşma, her yıl düzenli olarak güncellenmekte ve dönemin önceliklerine göre şekillendirilmektedir. Geçtiğimiz yıllarda bu anlaşma kapsamında yürütülen tanıtım faaliyetleri, büyük ölçüde Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye harici yurt dışı pazarlarına odaklanmıştı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımız (TGA), bu doğrultuda KKTC için uluslararası mecralara yönelik reklam filmleri üretmiş ve dijital kampanyalar yürütmüştü." dedi.

"Adaya özgü hayatın tüm renklerini ön plana çıkarıyoruz"

KKTC'nin özel talebiyle, 2025 yılı tanıtım bütçesinin önemli bir kısmının Türkiye hedef pazarı için kullanılması konusunda mutabık kalındığını aktaran Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yıl KKTC Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Tanıtma Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda başlatılan Ada Kıbrıs kampanyası, bu yılki tanıtım faaliyetlerinin merkezine alındı. Kuzey Kıbrıs, doğal güzellikleri, tarihi mirası, eşsiz mutfağı ve misafirperver insanlarıyla Akdeniz'in parlayan yıldızıdır. Ancak bu zenginliklerin, hem ülkemizde hem dünyada hak ettiği ölçüde tanındığını söylemek için daha çok çalışmamız gerekiyor. Bu bilinçle KKTC Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile birlikte Ada Kıbrıs markasını yalnızca tanıtmak değil, bir kültür ve yaşam biçimi olarak zihinlere kazımak için yola çıktık."

Mehmet Nuri Ersoy, Ada Kıbrıs'ın güneş ve deniz temalı klasik anlatıların ötesine geçtiğine dikkati çekerek "Kuzey Kıbrıs'ın tarihi sokaklarından yükselen ezgileri, geleneksel sofralardan taşan lezzetleri ve bu adaya özgü hayatın tüm renklerini ön plana çıkarıyoruz." ifadesini kullandı.

"Kampanyalar, Kuzey Kıbrıs'ı hak ettiği küresel görünürlüğe taşıyacak"

Ersoy, yıl boyunca KKTC'ye dair reklam filmlerinin Türkiye pazarında 40 ulusal televizyon kanalında, 959 sinema salonunda, Facebook, Instagram ve YouTube gibi dijital mecralarda, ayrıca en çok ziyaret edilen haber ve dizi platformlarında gösterileceği belirtti.

Tanıtım kampanyasının influencer işbirlikleriyle de destekleneceğinin altını çizen Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"İngiltere başta olmak üzere uluslararası pazarlarda da 'Visit North Cyprus' başlığı altında yürüttüğümüz kampanyalar, Kuzey Kıbrıs'ı hak ettiği küresel görünürlüğe taşıyacak. Bu büyük yolculuğun arkasında, azmi ve inancı ile ortak bir idealde buluşan güçlü bir ekip var. Tanıtma Genel Müdürlüğümüz, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımız ve Kuzey Kıbrıs'taki kıymetli paydaşlarımızla aynı hedefe omuz veriyor, aynı heyecanla yol alıyoruz."

KKTC'nin yalnızca bir seyahat rotası olmadığının altını çizen Ersoy, "Köklerimize, kültürümüze ve ortak geleceğimize uzanan güçlü bir bağdır. Bizler, bu eşsiz adanın ruhunu daha geniş kitlelerle buluşturmak, Kuzey Kıbrıs'ın benzersiz kimliğini tüm dünyaya anlatmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Ada Kıbrıs kampanyasının Kuzey Kıbrıs'ın marka gücünü katlayarak büyüteceğine olan inancımı tüm içtenliğimle bir kez daha vurguluyorum." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

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