ATA Partisi Genel Başkanı Zeybek: KKTC, 82. ilimiz olmalıdır - Son Dakika
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ATA Partisi Genel Başkanı Zeybek: KKTC, 82. ilimiz olmalıdır

ATA Partisi Genel Başkanı Zeybek: KKTC, 82. ilimiz olmalıdır

ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlanmasını ve 82. il olması gerektiğini söyledi. Zeybek, bu konuda halk oylaması yapılması gerektiğini savundu.

09.04.2025 16:31
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ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek'ten ilginç bir çıkış geldi. Zeybek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC), Türkiye'nin 82. ili olması gerektiğine söyledi. Yazılı açıklama yapan Zeybek, bu konuda halk oylaması yapılması gerektiğini savundu.

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Zeybek şunları söyledi: "Bugün Hatay ilimiz olan İskenderun Sancağı, Atatürk'ün dirayetini ortaya koyarak yaptığı büyük savaşım ile önce bağımsız devlet oldu. Sonra yurttaşlarının oy çokluğuyla Türkiye Cumhuriyeti'ne katıldı. Bu doğru bir örnektir.

"KKTC 82. İLİMİZ OLMALIDIR"

KKTC'de dengeler anında verilen bir savaş sonucunda kuruldu. O günden bugüne KKTC'nin Türkiye Cumhuriyeti için önemini anlayan, anlamayan iktidarlar gelip geçti. AKP, AB'ye girme masalı uğruna KKTC'yi yok edecek Annan Planı'na büyük destek verdi. KKTC yurttaşları da AKP'ye kanıp oy verdiler. Neyse ki Güney Kıbrıs'ın açgözlülüğü KKTC'yi kurtardı. Bunca yıldan sonra KKTC'yi kimsenin tanımayacağı belli olmuşken, artık gidilecek tek yol kalmıştır. KKTC, bir yurttaşlar oylamasıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlanmalı, 82. ilimiz olmalıdır.

Dik duran Türkiye Cumhuriyeti bunu başarabilir. Sorun kökünden çözülür. Putin'in, yaşayanlarının çoğunluğunun oylarıyla Rusya Federasyonu'na kattığı Kırım örneği ortadadır. Ne oldu? Karşıt görüşler nereye kaçtı? Bu işler aşırı çekingenlikle değil, yürekli adımlarla çözülür. Unutmayalım: Kıbrıs Türklerini kurtarmak, KKTC'yi kurmak Ecevit, Erbakan, Denktaş yürekliliği ile gerçekleşmiştir."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel ATA Partisi Genel Başkanı Zeybek: KKTC, 82. ilimiz olmalıdır - Son Dakika

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