Klarnet sanatçıları Serkan Çağrı ile Hüsnü Şenlendirici, "Klarnetin Yıldızları" konserinde ilk kez aynı sahneyi paylaştı.
CSO Ada Ankara'da gerçekleştirilen konserde, iki sanatçı, Ankara Symphonic Project eşliğinde dinleyiciyle buluştu.
Şef Eray İnal yönetimindeki konserde ilk kez aynı sahneyi paylaşan Çağrı ve Şenlendirici, Türk müziğinden Balkan ezgilerine uzanan repertuvarlarını seslendirdi.
Sanatçılar, konser boyunca solo performanslarının yanı sıra ortak sahne performanslarıyla dinleyicinin karşısına çıktı.
Senfonik düzenlemelerle hazırlanan konserde, klarnetin farklı yorumları orkestral altyapıyla bir araya getirildi.
Son Dakika › Güncel › Klarnetin Yıldızları Konseri - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?