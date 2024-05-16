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Kobani Davası'nda Karar Günü

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Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da yargılandığı Kobani Davası'nın bugün görülecek olan 83'üncü duruşmasında karar çıkması bekleniyor.

16.05.2024 12:11
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Haber: ESRA TOKAT/ Kamera: UĞUR DEMİRCİ

(ANKARA)- Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da yargılandığı Kobani Davası'nın bugün görülecek olan 83'üncü duruşmasında karar çıkması bekleniyor. Duruşma öncesi Sincan Cezaevi önünde basın açıklaması yapan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Tam bir düzmece olan ve IŞİD'i esasen besleyen Kobani Kumpas davasında verilecek karar aynı zamanda Türkiye'de ve Orta Doğru'da IŞİD'in önünü açacak ya da önü kapayacak. Bugün arkadaşlarımız beraat etsin" çağrısında bulundu. Tuncer Bakırhan ise, "Bugün normalleşmeden, yumuşamadan bahsedenler için Kobani davası bir dönüm noktası olacaktır" dedi.

Eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da yargılandığı Kobani Davası'nın bugün karar duruşması görülecek. Duruşma öncesi yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Sincan Ceazaevi'nde DEM Parti basın açıklaması yaptı.  Duruşmaya DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi ve Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve çok sayıda CHP milletvekilinin de arasında bulunduğu CHP heyeti, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eş genel başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, EMEP Milletvekili Sevda Karaca, SOL Parti adına İlknur Başer, DEM Parti milletvekilleri, çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin yanı sıra çeşitli ülkelerin büyükelçilik temsilcileri duruşmayı takip etmek için geldi.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KUMPAS DAVASININ SONUNA GELDİK"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Bugün Türkiye'nin en büyük siyasi kumpas davasının sonuna geldik. Bu bir hukuk davası değildir. Gizli tanıklarla, zorlama yorumlarla, siyasi erkin yönlendirdiği bir kumpas davasıdır. Bugün normalleşmeden, yumuşamadan bahsedenler için Kobani davası bir dönüm noktası olacaktır. Umarım ve diliyorum ki mahkeme heyeti siyasi erkten etkilenmez" dedi.

Tülay Hatimoğulları da  "Bugün Türkiye tarihi açısından önemli bir davanın karara bağlanması aşamasındayız. Bizler bu tarihi davayı hep beraber bugün izleyecek ve Türkiye'nin geleceğine dair bir fikir oluşturacağız bu dava sonucunda. Sarayın eliyle yazılmış bir senaryodur Kobana Kumpas davası. Demokrasiyi yerin 7 kat altına gömmemek için hala karardan dönülmesi için bir fırsat var. Türkiye için bu bir yol ayrımıdır. Demokratikleşme için bir yol ayrımıdır. Siyaseten yenemediğini yargı sopasıyla yenebilmek için yapılan bir davadır. Tam bir düzmece olan ve IŞİD'i esasen besleyen Kobani Kumpas davasında verilecek karar aynı zamanda Türkiye'de ve Orta Doğru'da IŞİD'in önünü açacak ya da önü kapayacak. Bugün arkadaşlarımız beraat etsin" ifadelerini kullandı.

DAVA HAKKINDA

Geçtiğimiz duruşmada tutuklu siyasetçi Ali Ürküt'ün kansere yakalandığı açıklanmış ve Ürküt'ün oğlu ve aynı zamanda avukatı Erhan Ürküt, "Babamı tahliye edin. Başına bir şey gelirse sorumlusu sizsiniz" diye konuşmuştu. Kobani Davası, 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde IŞİD'in Kobani'ye saldırmasının ardından birçok ilde yapılan protesto ve eylemler hakkında aralarında eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 18'i tutuklu 108 kişi yargılanıyor. Söz konusu 108 kişi 2014 yılındaki Kobani olaylarına ilişkin "devletin bütünlüğünü bozma" başta olmak üzere pek çok suçla yargılanıyor. Davanın iddianamesi, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 7 Ocak 2021'de kabul edildi.

38'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Davada yargılananlar hakkında 29 ayrı suçlamayla 38'er kez "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası isteniyor. Demirtaş, 25 Aralık 2023 tarihinde yaptığı ilk sada "Hakkımda somut tek bir delil yok, bu bir siyasi intikam davasıdır, hukuken tutuklanmadık, hepimiz siyasi rehineleriz" diye konuşmuştu. Türkiye'nin farklı şehirlerinde 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde yaşanan olaylarda eylemcilerle kolluk kuvvetleri arasında çatışmalar çıkmış ve resmi kaynaklara göre 37 kişi hayatını kaybetmiş, 326'sı kolluk kuvveti olmak üzere toplamda 761 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: ANKA

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