Kocaeli'de 25 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Kocaeli'de çeşitli suçlardan hakkında 25 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Kartepe ilçesinde olduğu belirlenen, çeşitli suçlardan 15 ayrı aranma kaydıyla hakkında 25 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K. yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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