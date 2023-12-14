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OLAY CİNAYET ÇIKTI
Kocaeli'de, otomobilinde tabancayla vurulmuş halde bulunup kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Adem Aydoğan'ın (62) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Aydoğan'ı öldürdüğü iddia edilen arkadaşı D.Z. (61), polis ekiplerince gözaltına alındı. D.Z.'nin emniyetteki sorgusu sürerken, Aydoğan'ın cenazesinin ise memleketi Ordu'da toprağa verileceği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de Cinayet: Adem Aydoğan Tabancayla Vurularak Öldürüldü - Son Dakika