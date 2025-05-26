Kocaeli'de Denize 6 Bin Balık ve 100 Resif Bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kocaeli'de Denize 6 Bin Balık ve 100 Resif Bırakıldı

26.05.2025 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'nde 6 bin balık ve 100 yapay resif denize bıraktı.

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi, 'İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi' kapsamında denize 6 bin balık ile 100 yapay resif bıraktı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bugüne kadar 48 bin adet levrek, çipura ve kalkanı TAGEM ile birlikte ürettik ve denize saldık, bunların üzerine arkadaşlarımız alıcı yerleştiriyor. Denizde nerede geziyorlar, yumurtluyorlar, yurt tutuyorlar takibini yapıyoruz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, İzmit Körfezi'ndeki yaşam çeşitliliğini artırmak amacı 2017 yılında başlattığı İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi kapsamında, dokuzuncu kez denize balık bırakıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol doğrultusunda, Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü (SUMAE) koordinasyonunda 2017-2024 yılları arasında İzmit Körfezi'nin farklı noktalarına toplam 48 bin levrek, kalkan ve çipura yavrusu bırakıldı. Ayrıca, deniz ekosisteminin korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi amacıyla 2024 yılında Gebze Eskihisar Sahili açıklarına 100 yapay resif yerleştirildi.

'BALIKLARIN KENDİLERİNE YUVA YAPACAKLARI MEKAN HALİNE GELİYOR'

Proje doğrultusunda bugün, Gölcük ilçesi Ulaşlı Sahili açıklarında oluşturulan yeni alana 100 resif ve toplam 6 bin levrek, çipura ve kalkan balığı denize bırakıldı. Gerçekleştirilen törene, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Kırılmaz, davetliler ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Belediye Başkanı Büyükakın, "Bugüne kadar 48 bin adet levrek, çipura ve kalkanı TAGEM ile birlikte ürettik ve denize saldık. Bunların üzerine de arkadaşlarımız alıcı yerleştiriyor, denizde nerede geziyorlar, nerede yumurtluyorlar, nerede yurt tutuyorlar takibini yapıyoruz. 'Yurt tutma' deyince de bu resifler aklımıza geliyor. Resifler, zaman içinde denizde balıkların kendilerine yuva yapacakları mekanlar haline geliyor ve orada üreme, çeşitlilik artıyor. Geçen sene Gebze ilçemizdeki sahilde bu resifleri bıraktık. Bu sene Oyak Çimento ile birlikte 100 tane resifi daha denize bırakacağız; peşinden de balıkları denize salacağız" diye konuştu.

'ARITMA TESİSLERİNİ ÇALIŞTIRIYORUZ'

Denizlerin önemine de dikkat çeken Tahir Büyükakın, "Denize bu balıkları salıyorsun ama denizi kirletmeye devam edersen bu balıkları salmanın bir manası yok. Bir yandan da denizi temizlemek lazım. Onun için de sadece denizin dibindeki çamuru temizlemiyoruz, aynı zamanda denize çamur gitmesin diye arıtma tesislerini çalıştırıyoruz. Arıtma tesislerinin, Büyükşehir Belediyemize yıllık maliyeti 3,5 milyar lira civarı. Sadece elektrik masrafı 700 milyon lira. 23 tane arıtma tesisi çalışıyor ve bu arıtma tesislerinin yüzde 73'ü ileri biyolojik arıtma" ifadelerini kullandı.

'KAFAMIZA GÖRE İŞ YAPMIYORUZ'

Müsilaj ve ötrofikasyonun karıştırıldığını söyleyen Büyükakın, "Ötrofikasyon dediğimiz, deniz ya da nehir ortamında ısının artmasıyla özellikle mevsim geçişlerinde ortaya çıkan müsilajdan farklı bir vakadır. Müsilaj vakası ise bambaşka bir mikroorganizmanın sebep olduğu bir vakadır. Bunu biz TÜBİTAK ile birlikte izliyoruz. Kafamıza göre iş yapmıyoruz. Bir vaka ortaya çıktığında numuneler alınıyor; TÜBİTAK'a gönderiliyor. TÜBİTAK gerekli araştırmaları yapıyor ve biz de müdahalemizi yapıyoruz. Bir yandan bu faaliyetler devam ediyor, denizi koruyoruz. Diğer yandan, denizden alınanı denize geri vermeye çalışıyoruz ve sürdürülebilir bir çevrenin inşası için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Program, 6 bin levrek, çipura ve kalkan ile 100 yapay resifin denize bırakılmasıyla sona erdi.

HABER-KAMERA: Nazım Özgün ERBULAN-Ardacan UZUN/GÖLCÜK(Kocaeli),

Kaynak: DHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Balıkçılık, Denizcilik, Kocaeli, Güncel, Sağlık, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Denize 6 Bin Balık ve 100 Resif Bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı adamın cesedini kulaklarını kesip evinin önüne attılar Yaşlı adamın cesedini kulaklarını kesip evinin önüne attılar
Lüks kayak merkezinde 5 ceset bulundu Lüks kayak merkezinde 5 ceset bulundu
Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı
Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat 6A ile ilk uydu ihracatı gerçekleşti Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat 6A ile ilk uydu ihracatı gerçekleşti
Erzurum’dan korkutan heyelan Zemin 12 metre yer değiştirdi Erzurum'dan korkutan heyelan! Zemin 12 metre yer değiştirdi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten Osimhen açıklaması Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması
13 yaşındaki çocuk iple boğulmuş halde ölü bulundu 13 yaşındaki çocuk iple boğulmuş halde ölü bulundu
Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi
Bursa’da feci trafik kazası 2 kişi hayatını kaybetti Bursa'da feci trafik kazası! 2 kişi hayatını kaybetti
Liseli kızların sosyal medya kavgasında araya giren 2 kız bıçaklandı Liseli kızların sosyal medya kavgasında araya giren 2 kız bıçaklandı
Ebru Yaşar, yüz binlerce Galatasaray taraftarını ’’Affet’’ ile coşturdu Ebru Yaşar, yüz binlerce Galatasaray taraftarını ''Affet'' ile coşturdu

15:36
Eşinden tokat yiyen Macron’dan ilk açıklama
Eşinden tokat yiyen Macron'dan ilk açıklama
14:05
İlhan Şeşen hayatını kaybetti
İlhan Şeşen hayatını kaybetti
14:02
Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi Maaşlar ve ikramiyeler artacak
Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi! Maaşlar ve ikramiyeler artacak
22:19
İstanbul’da korkutan yangın Mahsur kalan iki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı
İstanbul'da korkutan yangın! Mahsur kalan iki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı
22:17
Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçe’nin EuroLeague zaferi sonrası açıklama
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'nin EuroLeague zaferi sonrası açıklama
22:05
Monaco’yu deviren Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonu
Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonu
21:50
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, final öncesi Mustafa Varank’ın elinden baklava yedi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, final öncesi Mustafa Varank'ın elinden baklava yedi
21:25
Malta, Filistin Devletini tanıma kararı aldı: Ahlaki bir sorumluluk
Malta, Filistin Devletini tanıma kararı aldı: Ahlaki bir sorumluluk
21:17
Beşiktaş uzatma anlarında yıkıldı
Beşiktaş uzatma anlarında yıkıldı
20:59
Süper Lig’de küme düşen son takım Bodrum FK oldu
Süper Lig'de küme düşen son takım Bodrum FK oldu
20:48
AK Partili Çelik’ten terörsüz Türkiye mesajı: Sürece zarar verecek açıklamalarından kaçınılmalı
AK Partili Çelik'ten terörsüz Türkiye mesajı: Sürece zarar verecek açıklamalarından kaçınılmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2025 16:59:11. #7.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Denize 6 Bin Balık ve 100 Resif Bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.