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Kocaeli'de DHKP/C operasyonunda gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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Kocaeli'de DHKP/C operasyonunda gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kocaeli'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda DHKP/C terör örgütüne üye olma suçundan aranan bir şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli\'de DHKP/C operasyonunda gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
15.12.2023 - 19:37,  Güncelleme: 19:40
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Kocaeli'de terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda gözaltına şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından DHKP-C silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan H.P'yi yakalamak için operasyon düzenlendi.

Şüpheli, Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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İstanbul, Jandarma, Kocaeli, Son Dakika

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