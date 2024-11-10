Kocaeli'de Eşini Boğarak Öldüren Adam Tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde karısını boğarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Adem Yavuz Mahallesi'nde 10 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi E.S'yi (33) boğduğu iddiasıyla gözaltına alınan Y.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan E.S'nin cenazesinin memleketi Şırnak'ın Cizre ilçesinde defnedileceği öğrenildi.
Adem Yavuz Mahallesi 2301 Sokak'ta dün E.S. yaşadığı evde ölü bulunmuş, koca Y.S. eşini boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmıştı.
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