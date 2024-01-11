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Kocaeli'de Heyelan Sonucu Boşaltılan Binadaki 14 Kişiden 4'ü Misafirhanelere Yerleştirildi - Son Dakika
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Kocaeli'de Heyelan Sonucu Boşaltılan Binadaki 14 Kişiden 4'ü Misafirhanelere Yerleştirildi

Kocaeli'de inşaat için yapılan temel kazısının ardından meydana gelen heyelan sonucu boşaltılan 5 katlı binadaki 14 kişiden 4'ü, Valilik tarafından misafirhanelere yerleştirildi. Diğerleri ise akrabalarının yanına gitti. İstinat duvarı yapılınca binaya girişe izin verileceği bildirildi.

11.01.2024 - 16:14,
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KOCAELİ'de, inşaat için yapılan temel kazısının ardından meydana gelen heyelan sonucu boşaltılan 5 katlı binadaki 14 kişiden 4'ü, Valilik tarafından misafirhanelere yerleştirildi, diğerleri ise akrabalarının yanına gitti. İstinat duvarı yapılınca binaya girişe izin verileceği bildirildi.

Olay, dün akşam, Gölcük ilçesi Yeni Mahallesi 336'ncı Sokak'ta meydana geldi. İnşaat için yapılan temel kazısı sonrası yoğun yağışın ardından 5 katlı binanın bahçe kısmında toprak kayması oldu. Binada yaşayanların ihbarıyla bölgeye AFAD, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. İnceleme sonrası binada yaşayan 14 kişi tahliye edildi, yapıya giriş ise güvenlik şeridi çekilip kapatıldı.

'BİNADA ÇATLAMALARA SEBEP OLDU'

Kocaeli Valiliği'nin, olayla ilgili yazılı açıklamasında, "İnşaat temel kazısından dolayı toprak kaymasının meydana geldiği ve yanında bulunan binada çatlamalara sebep olduğu bilgisi alınır alınmaz olay mahalline AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İtfaiye ve Gölcük Belediyesi'ne bağlı ilgili ekiplerle birlikte güvenlik güçleri ve ambulans yönlendirilmiştir. Yapılan ilk değerlendirmelere göre tedbir amaçlı boşaltılan binada yaşayan ve barınma ihtiyacı oluşan 14 kişiden 4'ü çeşitli misafirhanelere, 10'u da akrabalarının yanına yerleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

İSTİNAT DUVARI YAPILACAK

Bu arada, istinat duvarının temel kazılan alana doğru çöktüğü, binanın bahçe kısmının altındaki alanın boşaldığı görüldü. Ekipler, incelemelerine devam ederken, yetkililer ise yapılacak istinat duvarının ardından binaya girişe izin verileceğini bildirdi. (DHA)

Kocaeli\'de Heyelan Sonucu Boşaltılan Binadaki 14 Kişiden 4\'ü Misafirhanelere Yerleştirildi
Kaynak: DHA
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