Kocaeli'de hırsızlıktan 13 yıl 3 ay hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
Kocaeli'de hakkında 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Gölcük İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kocaeli'de hakkında 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışma yapıldı.
Bu kapsamda "hırsızlık" suçundan hakkında 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Gölcük İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.?????
Kaynak: AA
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