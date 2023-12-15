Kocaeli\'de iş yerlerinden cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı

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Kocaeli'de iş yerlerinden cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit, Darıca ve Gebze ilçelerinde iş yerlerinden 6 cep telefonu çalınması üzerine çalışma başlattı.
Kimliği belirlenen hırsızlık şüphelisi Y.S.E, İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Kocaeli'ye getirilerek emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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