Kocaeli'de Liseler Arası Münazara Turnuvası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Liseler Arası Münazara Turnuvası"nda öğrenciler düşüncelerini savundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle ortaklaşa "Bi' Diyeceğim Var" temasıyla gerçekleştirilen 154 takım ve 308 öğrencinin katıldığı turnuvada, öğrenciler düşünce gücü, hitabet ve stratejik argümanlarla jüri karşısına çıktı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, programda yaptığı konuşmada, siyasete girmeden önce münazarayla ilgilendiğini, bu yüzden kendisini münazaraya ait hissettiğini söyledi.

Münazara yapanların bir düşünceye körü körüne bağlanmaması ve olaylara kritik yaklaşmasının önemine değinen Kadak, "Birilerinin size 'yapamazsın' demesine izin vermeyin çünkü bunu çokça söyleyenler etrafınızda, biliyorum. Cumhurbaşkanı'mız İstanbul 1972 münazara şampiyonu. Onun hikayesi de bu kürsüde, bu sahnede başladı. Sizin hikayeniz de belki bugün bu kürsüde, bu sahnede başlıyor." dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, münazara sayesinde oluşacak kritik düşünme biçimi kabiliyetiyle insanoğlunun yol alabileceğini ifade etti.

Büyükakın, Kocaeli'nin de Türkiye'nin de dünyanın da daha güzel bir yer olacağına inanarak bu hizmetleri yaptıklarını dile getirerek, "Aslında her şeyi sizlerin, gelecek nesillerimizin ve topyekün insanlığın daha hayırlı, daha huzurlu bir dünyada yaşaması için yapıyoruz çünkü bir niyetimiz var. Niyetle bağlı olmayan hiçbir eylem yoktur. Her niyet bir eylemi, her eylem bir niyeti çağrıştırır mutlaka." diye konuştu.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde yapılan final müsabakasında jürinin değerlendirmesi sonucu münazarayı, Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi "Hükümet Kapanış" takımı kazandı.

Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin protokol üyeleri tarafından verildiği programa, İl Milli Eğiti Müdürü Emrullah Aydın, eğitmenler ve öğrenciler katıldı.