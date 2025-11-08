Kocaeli'de Parfüm Üretim Depo Yangını: 6 Kişi Hayatını Kaybetti

(KOCAELİ) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm üretimi yapılan bir depoda çıkan yangında 6 kişi yaşamını yitirdi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan ve parfüm imalatı da yapılan bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerinde yapılan incelemede 6 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin bölgede soğutma ve inceleme çalışmaları sürüyor.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıkamada, bir kozmetik fabrikasında bugün sabah 09.05'de yangının meydana geldiği bildirildi. Açıklamada, olay yerine giden AFAD, Emniyet, Sağlık ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerin yaptığı müdahahe sonucu yangının söndürüldüğü, soğutma çalışmaları ve incelemelerin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Meydana gelen yangında 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve 1 vatandaşımız da yaralanmıştır" ifadelerine yer verildi.