Kocaeli'de Polis Olarak Tanıtıp Para İsteyen Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de Polis Olarak Tanıtıp Para İsteyen Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'de bir kişiye telefonda kendisini polis olarak tanıtıp para istediği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, şüphelinin daha önce de nitelikli dolandırıcılık suçundan kaydının bulunduğu belirlendi.

05.08.2024 17:12
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Kocaeli'de bir kişiye telefonda kendisini polis olarak tanıtıp para istediği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün Gebze ilçesinde bir vatandaş, kendisini telefonda polis olarak tanıtan kişinin para istemesi üzerine durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli A.K'yi müştekinin evine geldiği sırada yakaladı.

Emniyetteki işlemleri sırasında zanlının "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 kaydının bulunduğu belirlendi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli A.K, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de Polis Olarak Tanıtıp Para İsteyen Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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