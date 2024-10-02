Kocaeli'de Servis Kazası Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Kocaeli'de Servis Kazası Davası Devam Ediyor

Kocaeli\'de Servis Kazası Davası Devam Ediyor

Kocaeli'deki servis kazasında savcı, sürücünün ve sorumluların 2,5 ila 22,5 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi.

02.10.2024 17:43
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KOCAELİ'de, 4'ü öğrenci 5 kişinin öldüğü, 17 öğrencinin de yaralandığı servis midibüsü kazasına ilişkin görülen duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, uyuşturucu etkisindeki sürücü Mehmet Özdemir ile birlikte bakım ve denetim sorumluluklarını yerine getirmedikleri için yargılanan araç sahipleri, firma sahipleri ve okul müdürünün de asli derecede kusurlu oldukları değerlendirildi. Savcı, tüm sanıkların 2 yıl 6 aydan, 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Kaza, 9 Kasım 2021'de Gebze ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Fikri Altıokka Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Özdemir yönetimindeki 41 P 0860 plakalı öğrenci servis midibüsü, kontrolden çıkıp yolda yürüyen Birsen Giriş'e çarptıktan sonra köprüden dereye uçtu. Kazada yaya Birsen Giriş (51), öğrenciler Mert Efe Akıllı (14), Esma Nur Avcı (13), Rabia Üst (14) ve Ege Yılmaz (15) hayatını kaybetti, 17 kişi ise yaralandı. Kazada ağır yaralanan sürücü Mehmet Özdemir'in sağ bacağı ise hastanede kesildi. Tedavisi sonrası gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Özdemir, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklandı.

Kazayla ilgili açılan davanın bugün Gebze 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesine devam edildi. Ölen öğrencilerin aileleri ve taraf avukatları salonda hazır bulunurken, tutuklu sanık Mehmet Özdemir ise cezaevinden SEGBİS ile bağlandı. Yargılama sırasında toplanan deliller, alınan bilirkişi raporları, gelen yazı cevapları, katılanların anlatımları ve sanıkların savunmalarıyla tüm dosya kapsamını birlikte değerlendiren Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sürücü Mehmet Özdemir'in aracı trafik kurallarını ihlal ederek kullandığını belirten savcı, kaza sonrasında hastanede yapılan kan ve idrar tahlillerinde ise metamfetamin ve amfetamin isimli uyuşturucu maddeler ile narkotik etkisi olan bir ağrı kesici ilacın etkisindeyken araç kullandığının tespit edildiğini vurguladı. Ayrıca sürücü Mehmet Özdemir'in öğrenci servisi kullanabilmek için gerekli olan SRC2 Belgesi, Psikoteknik Raporu, Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi ve Toplu Taşıma Kullanım Belgesi gibi evrakın hiçbirine sahip olmadığı da belirtildi.

Mütalaada kazaya karışan araca ilişkin yapılan incelemelere de yer veren savcı, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan raporda, aracın Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne uygun olmadığı ve gerekli bakımlarının zamanında yapılmadığı bilgilerine de yer verildi. Ayrıca bahse konu raporda araçtaki koltuklarda emniyet kemeri olmadığı da vurgulandı.

TÜM SANIKLAR ASLİ DERECEDE KUSURLU

Tüm dosyayı değerlendiren savcı mütalaasında, uyuşturucu etkisinde okul servisi kullanan ve gerekli belgeleri bulunmayan Mehmet Özdemir ile aracın bakım ve denetimlerini zamanında yapmayarak görevlerini ihmal ettikleri gerekçesiyle araç sahipleri İ.A. ve M.A., servis firması sahipleri C.Ö. ve H.Ö., servis firması sorumlusu S.D. ve okul müdürü Z.A.Y.'nin yasal yükümlülüklerini yerine getirmemeleri sebebiyle kazanın meydana geldiğini belirtti. Tüm sanıkların asli derecede kusurlu olduğuna kanaat getiren savcı, sanıkların 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme' suçundan 2 yıl 6 aydan, 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Duruşma, sanık avukatlarının savunma hazırlamak amacıyla süre talep etmesi sebebiyle ertelendi. Mahkeme heyeti, Mehmet Özdemir'in tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

Politika, 3-sayfa, Kocaeli, Güncel, trafik, Son Dakika

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