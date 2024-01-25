 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kocaeli Körfez'de Kentsel Dönüşüm Projesi İlerliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli Körfez'de Kentsel Dönüşüm Projesi İlerliyor

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan ve riskli alan ilan edilen Barbaros Mahallesi'nin bir bölümü, kentsel dönüşümle taşınacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında, mahalle sakinleri Derince ilçesi Sopalı Mahallesi'ne taşınacak. İlk etap ihalesiyle birlikte bölgeye konutlar, dükkanlar ve bir cami inşa edilecek. Projenin ilerleme oranı yüzde 70'e ulaştı.

Kocaeli Körfez\'de Kentsel Dönüşüm Projesi İlerliyor
25.01.2024 - 10:53,
Abone Ol

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sanayi tesislerine yakın olan ve riskli alan ilan edilen Barbaros Mahallesi'nin bir bölümünün kentsel dönüşümle taşınacağı bölgede çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Barbaros Mahallesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile "Kentsel Dönüşüm Projesi" başlatıldı.

Uzlaşma görüşmelerine 11 Mayıs 2022'de başlayan Büyükşehir Belediyesi, hak sahiplerinin yüzde 99'uyla anlaşma sağladı.

Proje kapsamında mahalle sakinleri, Derince ilçesi Sopalı Mahallesi'ne taşınacak.

Projenin 1. etap ihalesi kapsamında bölgeye 534 konut, 40 dükkan ve cami inşaatı; altyapı ve çevre düzenlemeleriyle birlikte yapılacak.

Çalışmada 24 blok ve bir camiden oluşan projede blokların kaba inşaatı tamamlandı, cami inşaatı ve çevre düzenleme çalışmaları ise devam ediyor.

Projenin ilerleme oranı yüzde 70 seviyesine ulaştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kocaeli, Körfez, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli Körfez'de Kentsel Dönüşüm Projesi İlerliyor - Son Dakika


13:21
Milli Savunma Bakanlığı: ABD'nin Suriye'den çekileceği iddialarına ihtiyatla yaklaşılmalı Milli Savunma Bakanlığı: ABD'nin Suriye'den çekileceği iddialarına ihtiyatla yaklaşılmalı
13:02
İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum
12:53
Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız
12:32
Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10
Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:59
Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:52
Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu
11:45
İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var

Son Dakika
13:21 Milli Savunma Bakanlığı: ABD'nin Suriye'den çekileceği iddialarına ihtiyatla yaklaşılmalı
13:02 İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum
12:53 Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız
12:32 Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10 Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:42 Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı
11:59 Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:52 Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu
11:45 İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
11:36 İBB adayı Murat Kurum seçim vaatlerini ve projelerini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 13:25:05. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli Körfez'de Kentsel Dönüşüm Projesi İlerliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement