Kocaeli Valisi Aktaş, Yaralıları Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kocaeli Valisi Aktaş, Yaralıları Ziyaret Etti

Kocaeli Valisi Aktaş, Yaralıları Ziyaret Etti

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Darıca'daki doğal gaz patlamasında yaralanan 6 kişiyi hastanede ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Vali, hastaların sağlık durumunun iyiye doğru gittiğini belirtti ve doğal gaz verilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

31.12.2024 22:58  Güncelleme: 22:59
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VALİ AKTAŞ, YARALILARI ZİYARET ETTİ

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Darıca ilçesindeki doğal gaz patlamasında yaralanan 6 kişiyi, tedavi gördükleri Kocaeli Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin bilgi alan Vali Aktaş, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

'SAĞLIKLARI İYİYE DOĞRU GİDİYOR'

Vali Aktaş, "Kocaeli Şehir Hastanesi'nde Darıca'daki doğal gaz patlamasından kaynaklı hastalarımız yatmaktaydı. İl gün olay anından hemen sonra Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve Darıca Farabi Hastanesi'nde ziyaret etmiştik. Daha sonra bir kısmı buraya sevk edildi. Bu akşam onları ziyaret ettik. Hem doktorlarımızdan bilgi aldık hem kendileriyle görüşme imkanımız oldu. İnşallah sağlıkları iyiye doğru gidiyor. En kısa sürede umarım sağlıklarına kavuşurlar ve bir an önce de hastaneden taburcu olurlar. Darıca'da meydana gelen doğal gaz patlamasında gaz verme şebekenin güvenli hale getirilmesi, apartmanlara, hanelere, iş yerlerine gaz verme zaman aldı. Ekipler yoğunlaşmış vaziyette çalışıyorlar. An itibariyle yüzde 60 civarında aboneye tekrar gaz verilme imkanı oldu. Kalan kısımla ilgili de çok hızlı bir şekilde tüm ekipler sahada. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımızın diğer illerden ve Ankara'dan yaptığı görevlendirmelere ekipler geldi, çalışıyorlar. İnşallah en kısa sürede tüm hanelere doğal gaz verilmiş olacak. Doğal gazı kesintisinden kaynaklanan enerji ihtiyacını vatandaşımızın elektrikle karşılaması nedeniyle elektrik enerji hatlarında da arızalar meydana geldi. Bazı istenmeyen durumlar ortaya çıktı. Onların telafi edilmesi, düzeltilmesi noktasında da yine elektrik dağıtım firmamız, Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığımızın, TEDAŞ'ın koordinasyonunda bizlerle beraber tüm çabayı sarf ediyorlar. Büyükşehir Belediyemizin elektrik ekipleri, ilimizin diğer kamu kurum kuruluşları, yine büyükşehir belediyemizin jeneratör, trafo ve diğer ekipman destekleri, Türkiye'nin dört bir köşesinden gelen elektrik ekipmanlarıyla Darıca'da elektrik sorunu çözümlenmeye çalışılıyor" dedi.

'5 AİLE CİVARINDA TALEP OLDU'

Barınma taleplerine yardımcı olunacağını söyleyen Vali Aktaş, "5 aile civarında talep oldu. Onların her türlü ihtiyacı karşılanacak. Büyükşehir belediyemiz, Darıca Belediyemiz ve komşu belediyeler vatandaşlardan gelen tüm talepleri yerine getirmeye çalışıyorlar. AFAD'ımız sahada çalışıyor. Valiliğimiz, kaymakamlığımız, muhtarlarımız orada. Vatandaşımız ve tüm talebi yerine getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kocaeli Valisi Aktaş, Yaralıları Ziyaret Etti - Son Dakika

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