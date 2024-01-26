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Kocasinan Belediyesi Çalışanlarına KVKK Farkındalık Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi Çalışanlarına KVKK Farkındalık Eğitimi Verildi

Kocasinan Belediyesi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında çalışanlarına farkındalık eğitimi verdi. Belediye seminer salonunda düzenlenen eğitimde, KVKK hakkında bilgilendirme yapıldı ve kişisel verilerin korunmasına önem verildiği vurgulandı. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eğitimlerin çalışanların bilgi ve becerilerini artırdığını ve hizmet kalitesini yükselttiğini belirtti.

Kocasinan Belediyesi Çalışanlarına KVKK Farkındalık Eğitimi Verildi
26.01.2024 - 13:05,
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Kocasinan Belediyesi çalışanlarına Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında farkındalık eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kişisel Verileri Koruma Günü kapsamında belediye seminer salonunda Kişisel Verileri Koruma Başkanlığı Hukuk Müşaviri Gökhan Civan eğitim verdi.

Civan, katılımcılara slayt sunum eşliğinde KVKK hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kocasinan Belediyesi KVKK Sorumlusu Tuba Karaman da bir konuşma yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kişisel verilerin korunmasına büyük önem verdiklerini bildirdi.

KVKK'ya dair usullerin eksiksiz uygulanmasını en iyi yapan belediye olduklarını belirten Çolakbayrakdar, "Hizmet içi eğitim kapsamında personelimize yönelik çeşitli alanlarda bilinçlendirme çalışmaları yürütüyoruz. Eğitimle çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini artırıyoruz. Bu eğitimlerin katkısıyla daha güvenli bir iş ortamı oluşturarak hizmet kalitemizi artırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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