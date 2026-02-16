Koçyiğit'ten Barış ve Rapor Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Koçyiğit'ten Barış ve Rapor Vurgusu

16.02.2026 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Koçyiğit, rapor çalışmalarında sorunların aşılacağına inandığını belirtti ve eleştirilerde bulundu.

(TBMM) - DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak raporuna ilişkin, "Bizim var olan taslağa yönelik eleştirilerimiz var, aynı zamanda önerilerimiz de var. Kabul etmeyeceğimiz yaklaşımlar da olduğunu ifade edelim fakat bugün toplantıda en nihayetinde son bir toplantı daha yapılacak. Bütün bu sorunlu başlıkların aşılacağına inanıyoruz. Umuyorum ve diliyorum ki bugün sorunlu başlıklar giderilerek hepimizin içine sinen, dört dörtlük olarak, hiçbirimizin belki bakış açısını yansıtmayan ama Türkiye'nin geleceği açısından önemli bir eşik olacak bir rapor kaleme alınır ve ortaklaşılır" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun toplantılarında önerilerin açığa çıktığını, toplam 135 kişinin dinlendiğini belirtti.

Bu uzun ve kıymetli mesai boyunca, barış zemininin, Meclis olarak tarif edilmesi ve barış tartışmalarının Meclis zemininde yapılmasının önemine işaret eden Koçyiğit, toplumun farklı kesimlerinin sürece katılımının sağlandığını söyledi.

Koçyiğit, "Bu süreç toplumsallaşmış ve yol haritasının çıkarılması bakımından ciddi ipuçları açığa çıkmıştır. Kardeşliği ortak bir değer, barışı ise ortak bir gelecek tahayyülü olarak ele aldık" ifadelerini kullandı.

Komisyon çalışmalarının görmezden gelinmemesi gerektiği vurgulayan Kılıç Koçyiğit, "Kaleme alınacak raporun, ortak geçmişin yaralarını sarmayı ve geleceği demokratik güvencelerle yeniden inşa etmeyi amaçlaması gerekiyor. Ortak ortak dil kurarak sorunun adını da açıkça koymamız gerekiyor. Yani eşyayı adıyla çağırmamız gerekiyor. Barış ancak sorunun siyasal ve hukuki niteliğini dürüstçe kabul ederek yol alınabilir" diye konuştu.

Kılıç Koçyiğit'ten Milli Parklar Kanunu eleştirisi...

Kılıç Koçyiğit, Meclis gündemine gelmesi beklenen Milli Parklar Kanunu teklifine de tepki gösterdi. Teklifin doğayı korumak yerine ticari faaliyetlerin önünü açtığını söyleyen Koçyiğit, "Bu düzenleme doğanın, milli parkların ve doğal varlıkların lehine değil; bu alanları sermayeye açmaya yöneliktir" dedi.

Ziyaretçi sayısının artırılmasının koruma değil, tahribat anlamına geldiğini ifade eden Koçyiğit, "Çözüm daha fazla ziyaretçi ve daha fazla tesis yapmak değil, bu alanları gerçek anlamda korumaktır" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Gürlek'e: "Avukata erişememek demek Türkiye cezaevlerini Guatemala'ya çevirme girişiminin bizzat kendisidir"

Koçyiğit, yeni atanan Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, tutukluların avukatlarıyla görüşmelerine yönelik açıklamalarına ilişkin, "Henüz suçu ispat edilmemiş, masumiyet karinesi olan bir tutuklunun avukatıyla görüşmesinin sorun olarak sunulmasını kabul etmiyoruz" dedi.

Bu ülkenin sorununun, avukatların müvekkilleriyle görüşmesi değil; cezaevlerinde yaşanan ağır hak ihlalleri olduğunu söyleyen Kılıç Koçyiğit, avukata erişimin temel bir hak olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Avukata erişememek tecrittir. Avukata erişememek işkencedir. Bu yaklaşım, cezaevlerindeki hak ihlallerini kamuoyundan kaçırma girişimidir. Avukata erişememek demek cezaevindeki hak ihlallerini toplumdan, kamuoyundan, yargıdan, hukuktan kaçırmak demektir. Avukata erişememek demek Türkiye cezaevlerini Guatemala'ya çevirme girişiminin bizzat kendisidir ve Sayın Bakanı Türkiye'deki hukuk adına kalan bütün uygulamaları da geriye düşürecek bu anlayıştan, bu zihniyetten, bu pratikten geri durmaya, Türkiye'nin gerçek adalet sorunlarına odaklanmaya, bunlara çözüm bulmaya ve en azından buna dönük bir yaklaşım ortaya koymaya çağırdığımızı da buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum."

"Bütün bu sorunlu başlıkların aşılacağına inanıyoruz"

Basın açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koçyiğit, "DEM Parti'nin ortak raporda uzlaşamadığı başlıklar var mı? İmralı heyeti bugün Abdullah Öcalan ile görüşmesinde ortak raporu paylaşacak mı?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"İmralı Heyetimizle zaten bu süreci beraber yürütüyoruz. Hem komisyonumuz hem daha önce kurduğumuz komisyonun içinde yer aldığı koordinasyon, merkez yürütme kurulumuz bu konuda da bir tartışma yürüttü. İmralı heyetimiz de bu tartışmalara hakim ve bugün Sayın Öcalan'ı da bu konuda kendileri bilgilendireceklerdir. Tabii rapor henüz kamuoyuna açıklanmadı. Bugün de saat 14.00'te bir toplantı daha var. Bizim var olan taslağa yönelik eleştirilerimiz var. Aynı zamanda önerilerimiz de var. Kabul etmeyeceğimiz yaklaşımlar da olduğunu ifade edelim. Fakat bugün toplantıda en nihayetinde son bir toplantı daha yapılacak yazım ekibinde. Bütün bu sorunlu başlıkların aşılacağına inanıyoruz. Beklentimiz bu yöndedir. Herkesin yapıcı, kendinden bir adım daha geri atarak, gerçekten Türkiye'nin geleceği için, Kürt sorununun demokratik, barışçıl çözümü için biraz daha uzlaşıya, birbirini anlamaya ve yakınlaşmaya dönük bir yaklaşım ortaya koyacağına olan inancımı ifade etmek istiyorum. Umuyorum ve diliyorum ki bugün sorunlu başlıklar giderilerek hepimizin içine sinen, dört dörtlük olarak, hiçbirimizin belki bakış açısını yansıtmayan ama Türkiye'nin geleceği açısından önemli bir eşik olacak bir rapor kaleme alınır ve ortaklaşılır diye diliyorum. Umuyorum, beklentimiz bu yönde."

Kaynak: ANKA

Gülistan Kılıç Koçyiğit, İnsan Hakları, Demokrasi, DEM Parti, Türkiye, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Koçyiğit'ten Barış ve Rapor Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baygın halde yerde yatan öğretmenin üzerinden geçti Baygın halde yerde yatan öğretmenin üzerinden geçti
Dışişleri’nden İsrail’in ’Batı Şeria’ hamlesinde sert tepki Dışişleri'nden İsrail'in 'Batı Şeria' hamlesinde sert tepki
Burak Yılmaz’dan hakeme sert tepki: Kocaelispor’la barışmaya gelmiş Burak Yılmaz'dan hakeme sert tepki: Kocaelispor'la barışmaya gelmiş
Amedspor liderlik fırsatını tepti Amedspor liderlik fırsatını tepti
Ünlü fenomenden Muhammed Salah’a Ramazan çağrısı: O taktiği bana da ver Ünlü fenomenden Muhammed Salah'a Ramazan çağrısı: O taktiği bana da ver
Ali Babacan’dan Özgür Özel’e rest: Kavga çıkar Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar
YPG elebaşı Abdi’den skandal talep YPG elebaşı Abdi'den skandal talep
Barzani’den Erdoğan ve Bahçeli’ye teşekkür, PKK’ya çağrı Barzani'den Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür, PKK'ya çağrı

15:30
Fener taraftarının sevgilisi Asensio’ya sürpriz teklif
Fener taraftarının sevgilisi Asensio'ya sürpriz teklif
15:17
Zonguldak’ta maden ocağında göçük: 4 işçi mahsur kaldı
Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 4 işçi mahsur kaldı
14:59
Amedspor’u liderlikten eden Sakaryaspor teknik direktörünün zil sesi bomba
Amedspor'u liderlikten eden Sakaryaspor teknik direktörünün zil sesi bomba
14:59
Ne altın ne gümüş İşte İslam Memiş’in 2026 için şampiyonluk adayı
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı
14:35
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan’ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
14:25
Osimhen’i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası
Osimhen'i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası
14:17
Feti Yıldız’dan “Umut hakkı“ açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
Feti Yıldız'dan "Umut hakkı" açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
14:11
İnfial yaratan görüntü Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi
İnfial yaratan görüntü! Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 15:52:45. #7.11#
SON DAKİKA: Koçyiğit'ten Barış ve Rapor Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.