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Köfteci İşletmecisi Pompalı Tüfekle Yaralandı - Son Dakika
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Köfteci İşletmecisi Pompalı Tüfekle Yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir köftecide yaşanan tartışma sonucunda işletmeci pompalı tüfekle bacağından vurularak yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, polis ekipleri tarafından yakalanması için çalışma başlatıldı.

Köfteci İşletmecisi Pompalı Tüfekle Yaralandı
12.12.2023 - 22:05,  Güncelleme: 22:07
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KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde köfteci işletmecisi Hakan Sayanoğlu (55), dükkanında tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle bacağından vurularak yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde İzmit Ömerağa Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan bir köftecide meydana geldi. İddiaya göre, dükkan işletmecisi Hakan Sayanoğlu, henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi ile tartışmaya başladı. Sayanoğlu tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle bacağından vurulup kanlar içerisinde kalırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sayanoğlu, hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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Cumhuriyet, Kocaeli, Saldırı, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Köfteci İşletmecisi Pompalı Tüfekle Yaralandı - Son Dakika
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