Kolejleri gezen Edirne Valisi Sezer, özel okul-devlet ayrımı yapmadıklarını belirtti - Son Dakika
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Kolejleri gezen Edirne Valisi Sezer, özel okul-devlet ayrımı yapmadıklarını belirtti

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Kolejleri gezen Edirne Valisi Sezer, özel okul-devlet ayrımı yapmadıklarını belirtti
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Edirne Valisi Yunus Sezer, TED Edirne Koleji ve Bahçeşehir Koleji'ni ziyaret ederek özel okul-devlet okulu ayrımı yapmadıklarını söyledi. Sezer, özel okulların başarısının kendisini sevindirdiğini belirtti.

Edirne Valisi Yunus Sezer kolejleri ziyaret etti.

Sezer, okul ziyaretleri kapsamında ilk olarak TED Edirne Kolejine ziyaret gerçekleştirdi.

Okulu gezip öğrencilerle sohbet eden Sezer, kolejin kurucusu Nesim İba ve idarecilerden eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Sezer, yaptığı konuşmada, özel okul ve devlet okulu ayrımı yapmadıklarını, herkesin ortak gayesinin gelecek nesilleri en iyi şekilde yetiştirmek olduğunu belirtti.

Edirne'de özel okulların yakaladığı başarının kendisini sevindirdiğini dile getiren Sezer, "Hemen hemen her ay hangi okul ne seviyede onu görme imkanımız var. TED Edirne Koleji, ben 3 yıldır buradayım, üzerine koyarak ilerliyor. Bu da bizi sevindiriyor. Birkaç okulumuz daha var böyle istikrarını koruyan." dedi.

Sezer, her şeyin akademik başarı olmadığını, milli ve manevi değerlere sahip iyi evlatlar yetiştirme konusunda eğitimcilere büyük sorumluluklar düştüğünü ifade etti.

Ziyaret sonunda Sezer'e günün anısına İba tarafından plaket taktim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu'nun da eşlik ettiği Vali Sezer, daha sonra Bahçeşehir Kolejini ziyaret etti.

Kaynak: AA
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