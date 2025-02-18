Kolombiya'da Silahlı Gruplar Krize Neden Oluyor - Son Dakika
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Kolombiya'da Silahlı Gruplar Krize Neden Oluyor

Ombudsman, silahlı grupların şiddetinin sivil nüfusu etkilediğini ve insani bir acil durum yaşandığını belirtti.

18.02.2025 02:16
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Kolombiya Ombudsmanlık Ofisi, silahlı grupların ülkede birçok bölgede yol açtığı şiddet nedeniyle sivil nüfusun ciddi şekilde etkilendiğini duyurdu.

Ulusal basında yer alan habere göre, Ombudsman Iris Marin, yaptığı açıklamada, yasa dışı grupların kendi aralarındaki çatışmalarından binlerce kişinin etkilendiğini ve ülkede insani bir acil durum yaşandığını belirtti.

Silahlı grupların Narino, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Sierra Nevada de Santa Marta, Serrania del Perija, Magdalena Medio, Arauca, Meta, Guaviare, Cordoba, Buenaventura, Tolima ve Putumayo bölgelerinde etkili olduğunu vurgulayan Marin, "Bu tablo, ne yazık ki, son beş yılda yasa dışı silahlı grupların genişlemesi ve güçlenmesinin bir yansımasıdır. En fazla yayılan silahlı grup Clan del Golfo. Silahlı gruplar şu anda ülkedeki kasabaların yüzde 73'ünde etkili." ifadelerini kullandı.

Marin, "Catatumbo'daki insani krize ek olarak, 2025 yılı itibarıyla silahlı gruplar arasındaki yeniden yapılanmalar, bölünmeler, genişlemeler ve bozulan anlaşmalar sivil nüfusa ciddi zarar veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) tarafından ilan edilen 72 saatlik "silahlı grev"e de değinen Marin, "İlk kez, ELN'ye karşı koymak için Clan del Golfo ile ittifak halinde hareket ettiğini bildiren Ivan Mordisco (eski FARC liderlerinden) komutasındaki muhalif grupların varlığına dair raporlar aldık." açıklamasını yaptı.

Silahlı grupların sebep olduğu şiddet nedeniyle ulusal ve yerel makamlara çağrıda bulunan Marin, acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Choco Valiliğinin açıkladığı verilere göre, ELN gerillaları son iki haftadır Medio San Juan bölgesinde Clan del Golfo mensuplarıyla çatışıyor.

Bu olaylar nedeniyle yaklaşık 3 bin 600 kişi yerinden edilirken, 12 binden fazla kişi ise zor şartlar altında yaşıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kolombiya'da Silahlı Gruplar Krize Neden Oluyor - Son Dakika

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