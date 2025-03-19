Kolombiya'dan İsrail'e Kınama

Kolombiya, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları yeniden başlatmasını kınadı.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarının kınandığı belirtilirken, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde gerçekleştirilen ayrım gözetmeyen operasyonlarda çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada, Kolombiya'nın ateşkes çağrısında bulunduğu aktarılarak, "Ateşkesi sürdürmeye, kaçırılan İsraillilerin yanı sıra Filistinli siyasi mahkumların serbest bırakılmasına olanak tanıyan anlaşma ilkesini korumaya çağırıyoruz. Aynı zamanda uzun vadeli bir diyalog sürecinin gerekliliğini vurguluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Orta Doğu'da kalıcı barışın tek yolunun iki devletli çözümden geçtiği hatırlatılan açıklamada, "Kolombiya hükümeti, uluslararası standartlar ve Birleşmiş Milletler (BM) sistemi çerçevesinde, savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlardan sorumlu olanların adalet önüne çıkarılması için uluslararası organlarda gerekli eylemleri desteklemeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.