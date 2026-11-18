İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, bölgeye yeni bir uçak gemisi gönderen ABD'nin güçlerini İran'a karşı hazırlamakta olduğunu ancak ABD güçlerinin tüm hareketlerini izlediklerini ve muhtemel yeni bir saldırıya öncekinden "daha şiddetli" karşılık vereceklerini söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hatemi, Tahran'da Savunma ve Direniş Eserlerini Koruma ve Yayma Vakfı tarafından düzenlenen sergiyi ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, ABD'nin bölgedeki askeri hareketliliğine değindi.

ABD ordusunun yeni bir savaş gemisini bölgeye sevk ettiğine ve bölgedeki güçlerini hazırladığına dikkati çeken Hatemi, "Bugün de mevcut şartlara bakıldığında düşman güçlerini hazırlamaktadır ve yeni bir uçak gemisi bölgeye gelmiştir. Biz dikkatli bir şekilde düşmanın hareketlerini gözlemliyor ve bir an dahi hazırlıktan geri durmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Hatemi, İran Ordusu'nun teyakkuz halinde olduğunu belirterek, "Gerekli hazırlıkları tamamladık. Düşman yeniden bir adım atarsa kendisine ve destekçilerine coğrafi sınır gözetmeksizin ve tereddüt etmeden daha ezici ve daha şiddetli karşılık verilecektir." ifadelerini kullandı.

Hatemi ayrıca, İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney tarafından üst düzey askeri yetkililere gerekli talimatların iletildiğini belirterek, muhtemel yeni bir saldırıya karşı hazırlıkların tamamlandığını dile getirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün sosyal medya platformlarından paylaştığı açıklamasında, USS Theodore Roosevelt Uçak Gemisi'nin de bölgeye ulaştığını duyurmuştu. ABD'nin, USS George H.W. Bush ve USS George Washington adlı 2 uçak gemisiyle birlikte Orta Doğu'da konuşlandırdığı uçak gemilerinin sayısı 3'e çıkmıştı.