Konya'da avukat ve katibe dolandırıcılığa teşebbüsten 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi

Konya'da bir müvekkil hakkında yerel mahkemede verilen karara istinaf aşamasındayken aracılarla müdahale etmeyi vadettikleri iddiasıyla tutuklanan avukat ve katibe 2 yıl 1'er ay hapis cezası verildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar Musa D. ve Sefer B. ile taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanıklar Musa D. ve Sefer B, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, Musa D. ve Sefer B'ye "dolandırıcılık" suçundan 5 yıl hapis cezası verdi.

Heyet, suçun teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezada yarı oranında indirim yaparak süreyi 2 yıl 6 aya düşürdü, ardından "iyi hal" indirimi uygulayarak sanıklar Musa D. ve Sefer B'ye "dolandırıcılığa teşebbüs" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası ve 83 bin 300 lira para cezası verdi.

Önceki duruşmada tanık olarak dinlenen iki avukat hakkında ise suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Olay

Konya'da H.B.'nin savcılığa suç duyurusunda bulunması üzerine harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, avukat Musa D. ile olaya karıştığı öne sürülen katip Sefer B.'yi 9 Aralık 2024'te ofislerinde gözaltına almış, sanıklar sevk edildikleri adliyede "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Sanıklar hakkında açıklanan mütalaada her iki sanığın da "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3'er yıldan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Sanıklar, 5 Mart 2025'te görülen duruşmada tahliye edilmişti.