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Konya'da Benzinle Yakılan Cesetler Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Konya'da Benzinle Yakılan Cesetler Davası Devam Ediyor

Konya'da iki kişiyi öldürdükten sonra benzinle yakıp yol kenarına bırakıp kaçtıkları iddiasıyla yargılanan biri tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Mehmet Mustafa E'nin akıl sağlığına ilişkin rapor hazırlanmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Konya\'da Benzinle Yakılan Cesetler Davası Devam Ediyor
24.01.2024 - 17:01,
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Konya'da iki kişiyi öldürdükten sonra benzinle yakıp yol kenarına bırakıp kaçtıkları iddiasıyla yargılanan biri tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesince Turgay G. ile Nazan Ş'nin öldürülmesine ilişkin görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Mustafa E, tutuksuz yargılanan Lut T. ile taraf avukatları katıldı.

Mehmet Mustafa E. uyuşturucu kullandığını ve halüsinasyonlar gördüğünü, bu nedenle olayla ilgili hatırlayamadığı bilgiler olduğunu öne sürdü.

Lut T. ile olaydan 1,5-2 ay önce tanıştığını söyleyen Mehmet Mustafa E, cinayetleri Lut T'nin işlediğini, kendisini de silahla tehdit ettiğini ve kahvesine uyuşturucu kattığı için engel olamadığını iddia etti.

Mehmet Mustafa E, olaydan sonra Aylin B. isimli sanıkla görüştüklerini, birlikte geziye gittiklerini, Aylin B'nin olaydan haberdar olduğunu öne sürdü.

Sanık Lut T. de üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi, maktuller ile hem Aylin B. hem de Mehmet Mustafa E. arasında husumet olduğunu savundu.

Lut T. olayı Aylin B. ile Mehmet Mustafa E'nin planladığını, cinayeti de sanık Mehmet Mustafa E'nin işlediğini iddia etti.

Mahkeme heyeti, Mehmet Mustafa E'nin akıl sağlığına ilişkin rapor hazırlanmasına ve tutukluluk halinin devamına, Aylin B. hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

Konya- Ankara kara yolunun 125. kilometresindeki Acıkuyu Mahallesi yakınlarında 31 Mayıs 2023'te Turgay G. (36) ile Nazan Ş'nin (44) bıçaklanmış ve yanmış cesetleri bulunmuştu. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, cinayet şüphelilerinin Mehmet Mustafa E, Lut T. ve Aylin B. olduğunu belirlemiş, şüpheliler hakkında dava açılmıştı.

Kaynak: AA
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Konya, Uyuşturucu, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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